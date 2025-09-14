El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, dio la cara tras la fea derrota por 3-0 ante U de Chile en la Supercopa y respondió a quienes con ansiedad le piden un plazo de mejoría al equipo.

Además, dio luces de su análisis del partido, aunque aseguró que “situaciones de juego” le afectaron a su escuadra para no tener una mejor actuación.

⏱️ Fernando Ortiz pide paciencia tras la derrota de Colo Colo en la Supercopa

En conferencia de prensa tras la caída de Colo Colo ante U de Chile, Fernando Ortiz señaló: “No soy de ponerme tiempo porque si yo digo un tiempo, después dicen que el tiempo no llegó. Si pongo un tiempo, se pone en contra. Yo trabajo día a día para que se refleje el equipo que yo quiero ante la posibilidad de tener al equipo más grande de Chile”.

Además, aseguró que no vio problemas físicos en sus jugadores: “De mi parte, yo no lo noté. Si hay alguna opinión diferente, la respeto, pero yo noté bien a los jugadores”.

📋 El análisis de Fernando Ortiz de la derrota de Colo Colo

“Todos los partidos son diferentes. En su momento sacaron un partido adelante. Esta vez, por diferentes situaciones de juego, no lo pudimos sacar adelante, pero hay que trabajar. Trabajar, corregir, analizar y seguir insistiendo que tenemos un partido muy importante en casa con nuestra gente contra Iquique”, añadió Ortiz sobre el duelo en particular.

“Soy el entrenador que decide quizás buscar la mejor opción y que se vea un mejor Colo Colo, a veces resulta, a veces no resulta, pero siempre con la intención es que el equipo merece desde una grandeza ir a buscar un resultado”, complementó.

🔗 Para saber más de Colo Colo debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.