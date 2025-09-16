Colo Colo tuvo una actuación para el olvido en la Supercopa. Los albos no solo perdieron el trofeo, sino que también cayeron goleados por 3-0 frente a Universidad de Chile en el debut oficial de Fernando Ortiz en la banca.

Por si fuera poco, el Cacique tuvo un partido muy accidentado. En la previa, se confirmaron las bajas de Óscar Opazo, Alan Saldivia y Alexander Oroz por problemas físicos. Pero durante el encuentro, los blancos sufrieron las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra, lo que complicó aún más el panorama.

🤕 La gravedad de la lesión de Villagra

El que sacó la peor parte fue Jonathan Villagra, quien durante el encuentro ante la U sufrió un duro golpe en la cabeza, el cual lo obligó a abandonar el campo de juego a los 43 minutos de la primera mitad.

El zaguero encendió las alarmas en el Estadio Monumental, pero con el correr de las horas se conoció la gravedad de su lesión: un traumatismo encéfalo craneano, por el cual deberá estar con 48 horas de reposo deportivo.

🏨 La clínica de Colo Colo

Javier Correa, el otro lesionado en el duelo ante los azules, sufrió un desgarro en el aductor izquierdo y actualmente se encuentra en rehabilitación kinésica.

Por su parte, Óscar Opazo se encuentra en recuperación por una menisectomía interna en su rodilla izquierda; Alan Saldivia en rehabilitación por una pubalgia; y Alexander Oroz en tratamiento por una rotura del tendón del bíceps femoral, el cual lo obligó a pasar por el quirófano.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será el próximo viernes 26 de septiembre cuando reciba a Deportes Iquique por el Campeonato Nacional.

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Monumental

