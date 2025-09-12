Afortunadamente la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile está confirmadísima tras el visto bueno definitivo de la delegación presidencial, por lo que albos y azules se citarán este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura en busca de definir a un nuevo campeón en esta temporada 2025.

Por el lado de Colo Colo, el elenco de Pedrero ha tenido una semana de intenso trabajo bajo las órdenes del nuevo DT Fernando Ortiz, aunque en las últimas horas se confirmó una sensible baja que estaba prevista en el Popular para el cruce con la U.

⚽ Colo Colo no podrá contar con una de sus joyitas en la Supercopa

Hace unos días atrás trascendió la chance de que Francisco Marchant no pudiese ser parte de la nómina de Colo Colo para la Supercopa debido a sus compromisos con La Roja sub 20 de Nicolás Córdova, algo que se terminó por confirmar.

Y es que Marchant ya se encuentra concentrado con la selección chilena en Pinto Durán para los amistosos que disputará desde este fin de semana. El conjunto adiestrado por Córdova enfrentará el mismo domingo de la Supercopa a Corea del Sur en uno de sus exámenes previos al Mundial de la categoría a jugarse en nuestro país.

Marchant está considerado para aquel cotejo con los surcoreanos, al igual que el que habrá el próximo sábado 20 de septiembre ante Nigeria, otra de las selecciones mundialistas con las que se topará La Rojita a modo de preparación.

Marchant está concentrado con sub 20 y no jugará la Supercopa/ © Photosport

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.