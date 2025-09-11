La Supercopa del fútbol chileno ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. El partido que animarán Colo Colo y Universidad de Chile ha generado todo tipo de reacciones y ha dividido al mundo del fútbol y de la política.

Los azules solicitaron formalmente la suspensión del duelo, algo que fue rechazado por la ANFP. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Independencia se mostraron contrarios a la realización del partido, yendo en contra de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, organismo que tenía la última palabra.

🏆 La decisión de la Delegación Presidencial con la Supercopa

En medio de todo esto, la Delegación encabezada por Gonzalo Durán emitió este jueves una resolución en la cual finalmente se autorizó la Supercopa, por lo que se jugará el partido.

Para ello, según reveló Dale Albo, el partido fue categorizado como Clase A y tendrá un aforo de 9250 personas, las cuales deberán estar previamente inscritas en el Registro Nacional de Hinchas.

Como medidas de seguridad, además, habrá alrededor de 400 guardias de seguridad y se utilizarán 40 cámaras, las cuales ayudarán a captar lo que ocurra tanto dentro como afuera del Estadio Santa Laura.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.