La problemática Supercopa 2025 sigue teniendo nuevos capítulos a días del encuentro que está programado entre Colo Colo y U de Chile en Santa Laura, y es que parece ser que los azules finalmente van cediendo a su negativa de jugar este domingo 14 de septiembre y todo iría quedando en bandeja para que se juegue esta historiada final.

Y es que temprano esta jornada de jueves hubo una reunión telemática de coordinación por la Supercopa donde hubo presencia de áreas de Colo Colo y la U, lo que fue una señal de que los azules tiraron la toalla y adhirieron a jugar en la fecha estipulada. Pero, desde las autoridades de Gobierno siguen empecinados en evitar el encuentro.

Terminada la reunión de coordinacion entre ANFP, Colo Colo y U de Chile



⚽ Colo Colo y la U acuerdan jugar, pero el Gobierno presiona por suspender

El periodista Nicolás Ramírez de ESPN usó su cuenta de X para indicar que “Terminada la reunión de coordinacion entre ANFP, Colo Colo y U de Chile, sin observaciones por ninguno de los clubes. El partido sigue en pie para disputarse este domingo en el estadio Santa Laura”.

Con esto, todo hace parecer que no habría problemas para que se juegue en el Santa Laura, de no ser por la intervención del Ministerio de Defensa en todo este escenario. Y es que el titular de la cartera, Luis Cordero, señaló esta mañana en Radio Bio Bio que: “Entiendo que la delegación ha estado instruyendo a los organizadores con el propósito de hacerse cargo de las indicaciones de mitigación de los partidos a jugarse en el Santa Laura. Uno no puede desarrollar eventos deportivos de estas características en recintos que están en obras. No debería jugarse ni sábado (Unión vs Audax) ni domingo (la Supercopa)”.

“Si el recinto (Santa Laura) está con ese tipo de obras vigentes hasta el día de hoy, supone situaciones de riesgo por las que no se debería jugar”, recalcó Cordero, volviendo a instalar la incertidumbre, pero traspasándole la decisión final a la delegación presidencial sobre la realización de esta Supercopa entre la U y Colo Colo.

Azules y albos debiesen enfrentarse este domingo en Santa Laura/ © Photosport

🏟 Los trabajos en el Santa Laura que paralizan la Supercopa

El otro obstáculo que ha girado entorno a la realización de la Supercopa son las mencionadas obras que se están llevando a cabo en el Estadio Santa Laura, las cuales tratan de la instalación de luminarias en un sector cercano a una de las tribunas del coloso.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, ha sido uno de los principales detractores de esta final entre Colo Colo y U de Chile, paralizando incluso en dos ocasiones dichos trabajos en una maniobra para suspender el compromiso e instaurando una disputa con la propia delegación, que quiere que se realice este encuentro de albos y azules.

📆 ¿Cuándo debe jugarse la Supercopa?

Colo Colo vs U de Chile se medirán en la Supercopa este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.

📅 Fecha: Domingo 14 de septiembre

⏱️ Hora: 15:00 horas.

🏟️ Estadio: Santa Laura

