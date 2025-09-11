Colo Colo vive una semana decisiva pensando en el estreno de Fernando Ortiz al mando del Cacique. Tras semanas de análisis del planel y trabajo físico, el DT prepara un once que marcará su estreno en la Supercopa ante Universidad de Chile, en un Superclásico que promete tensión y estrategia.

El entrenador argentino optará por poner en cancha a los futbolistas que lleguen en mejor momento físico y mental. Con la obligación de levantar el primer trofeo del año, el Tano baraja alternativas tanto en defensa como en mediocampo y, especialmente, una carta ofensiva que podría cambiar el rumbo de la campaña en esta temporada.

⚽ Sorpresas en la formación de Colo Colo

La gran novedad aparece en la delantera, donde Manley Clerveaux, joven canterano poco utilizado con Jorge Almirón, asoma como titular. Según Nicolás Ramírez en SportsCenter, Ortiz “no trabajó un once definitivo, pero dejó luces claras”, probando esquemas con línea de cinco atrás y atacantes frescos que den ritmo.

En defensa se barajan dos opciones: una línea de cinco con Mauricio Isla como carrilero y una zaga tradicional de cuatro hombres. La inclusión de Isla sobre un terceto de titulares habituales podría ofrecer equilibrio entre solidez y proyección ofensiva.

Manley Clerveaux sería la gran novedad en la oncena / ©Photosport.

🔥 Cambios en el mediocampo y los seleccionados en evaluación

El mediocampo sufrirá la salida de Esteban Pavez, dando paso a Tomás Alarcón junto a Arturo Vidal y Claudio Aquino. Vicente Pizarro, con desgaste tras su paso por la selección, quedaría relegado al banco, mientras Lucas Cepeda, con carga física controlada, ocuparía un lugar en la ofensiva junto a Javier Correa y Neyman Clerveaux.

Con esta apuesta, Ortiz busca dinamizar el ataque y refrescar la nómina, dando señales de que su proyecto priorizará juventud y rendimiento. El duelo en Santa Laura, este domingo 14 a las 15:00 horas, será la primera prueba de fuego para un Cacique que ansía el único título que puede conquistar este año.