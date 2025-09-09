Lucas Cepeda no se moverá de Colo Colo. Tras meses de rumores con una posible salida al extranjero, finalmente el mercado en Europa cerró, por lo que el atacante permanecerá en el Estadio Monumental al menos hasta fin de año.

Sin embargo, esto pudo cambiar sobre el cierre del libro de pases en el Viejo Continente, puesto que según se supo en las últimas horas, llegó una oferta por el formado en Santiago Wanderers, la cual fue rechazada por Blanco y Negro.

😮 Desde Europa buscaron el fichaje de Lucas Cepeda

Según informó TNT Sports, desde España llegó un ofrecimiento por Lucas Cepeda, pero en Colo Colo rechazaron el ofrecimiento debido a las condiciones económicas puestas sobre la mesa.

“Vino el Alavés con una oferta formal y Colo Colo dijo no. En esos términos, no. Por desacuerdos económicos y plazos”, consignó el citado medio.

❌ Blanco y Negro rechazó oferta por Lucas Cepeda

Respecto a las condiciones, precisaron que la oferta fue inferior a lo que espera recaudar Colo Colo con la venta de su principal figura en lo que va del año.

“Piden 6 millones por Lucas Cepeda y Alavés ofrecía 3 millones por el 50% del pase. Por un monto así, se queda”, cerraron.