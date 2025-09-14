Mientras Colo Colo se prepara para enfrentar a Universidad de Chile en la final de la Supercopa, un joven futbolista albo mirará desde afuera el partido, puesto que una lesión le impedirá estar en la cancha.

Se trata de Alexander Oroz, quien debió pasar por el quirófano tras sufrir cuatro desgarros tendomusculares que lo marginaron del resto de la temporada. En medio de esa situación, la familia del jugador rompió el silencio y reveló el drama que vive el atacante.

😓 El complejo momento de Alexander Oroz en Colo Colo

Andrés Oroz, exjugador de Universidad de Chile, Ñublense, Cobreloa, entre otros, y tío de Alexander, conversó con AS Chile y contó que “estamos tristes. Esta lesión igual es media especial. Es extraño que le haya pasado esto”.

“Es un tipo muy profesional, con mucha ambición y quiere ganarse el mundo. Pero a veces uno también comete errores cuando debe descansar como corresponde o llevar una buena alimentación”, agregó.

“También está el tema de que quiere triunfar y jugar en Colo Colo. Y eso lleva una gran presión… Tiene una capacidad extraordinaria, es muy potente, muy rápido, y yo creo que por ahí pasa el tema: está con ganas de hacerlo bien, pero algo no está haciendo bien”, analizó el tío del futbolista.

😨 El futuro de Oroz está lejos de Colo Colo

Sin embargo, Andrés también reveló que todo indica que Alexander Oroz no seguirá en el Estadio Monumental. “Estamos tristes, porque él quería seguir en Colo Colo, él ama el club. Y nosotros también como familia, pero sabemos que el pago de Chile siempre ha sido así”, señaló.

“Si no le quieren renovar, va a quedar triste, pero es parte del juego. A veces tienen que pasar cosas malas para lograr otras. Estamos tranquilos dentro de todo, porque Alexander igual es un tipo al que llaman, que es codiciado. Entonces, no le van a faltar oportunidades”, sentenció.