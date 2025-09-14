El entrenador Fernando Ortiz tomó una polémica decisión tras la derrota por 3-0 de Colo Colo ante U de Chile en la Supercopa, duelo que se disputó este domingo en el estadio Santa Laura.

El Tano no pudo ganar en su estreno en la banca del Cacique ni tampoco mostrar un buen fútbol, aunque como atenuante, el equipo jugó con un hombre menos desde los 30 minutos.

😱 La polémica decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo

Según dio a conocer DaleAlbo, Ortiz le dará tres días libres durante esta semana al plantel de Colo Colo, pese a que no jugó bien en esta jornada.

Los días libres serán lunes, jueves y viernes, aunque estos dos últimos tienen lógica tomando en cuenta que son 18 y 19 de septiembre.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas ante Deportes Iquique en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Viernes 16 de septiembre

⏱️ Hora: 19:00 horas

🏟️ Estadio: Monumental

🔗 Para saber más de Colo Colo debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.