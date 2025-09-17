El año del centenario de Colo Colo no pudo ser más amargo. Entre eliminaciones tempranas, fracasos en competencias continentales y una temporada para el olvido, se podría pensar que el Cacique ha tocado fondo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, emerge una luz de esperanza que podría cambiar el destino de la institución más querida del país.

Con 31 puntos en 22 partidos disputados, el conjunto de Macul ocupa actualmente el octavo lugar de la tabla, ubicándose a siete unidades de Cobresal, que por ahora ostenta el último cupo directo a la Copa Sudamericana 2026. Si bien, falta para que termine el torneo y matemáticamente el equipo albo aún puede clasificar, hay otra opción que puede ayudar a Colo Colo para alcanzar un torneo internacional.

🎯 La otra fórmula que puede salvar la temporada de Colo Colo

La matemática futbolística ofrece un camino alternativo que no depende únicamente del rendimiento del equipo de Fernando Ortiz. Para que esta opción se concrete, Audax Italiano debe conquistar la Copa Chile 2025 y simultáneamente clasificar a alguna competencia internacional por su ubicación en el Campeonato Nacional.

Los itálicos actualmente marchan terceros con 40 puntos y ya aseguraron su presencia en semifinales de la Copa Chile, donde enfrentarán a Huachipato. Si Audax logra coronarse campeón, automáticamente obtendría el cupo Chile 4 de Copa Libertadores, liberando espacios en Sudamericana que beneficiarían desde el quinto al octavo lugar de la tabla.

La condición fundamental es que el otro finalista sea un equipo que descienda a Primera B, como Deportes Limache o La Serena, ambos luchando por la permanencia. En este escenario, el sistema favorecería directamente a Colo Colo, permitiéndole acceder al plano internacional sin depender exclusivamente de sus propios resultados.

⚽ El precedente que alimenta la esperanza

Esta situación no es inédita en el fútbol chileno. En 2023, un mecanismo similar benefició a varios equipos cuando Colo Colo, tras quedar tercero en la tabla y conquistar la Copa Chile frente a Magallanes (que descendió), generó que corriera la tabla y permitió clasificaciones inesperadas.

Palestino, que finalizó cuarto, logró acceder como Chile 3 a la Copa Libertadores, mientras que desde el quinto al octavo puesto (Coquimbo Unido, Everton, Universidad Católica y Unión La Calera) obtuvieron cupos en Sudamericana.