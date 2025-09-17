El año del centenario de Colo Colo no pudo ser más amargo. Entre eliminaciones tempranas, fracasos en competencias continentales y una temporada para el olvido, se podría pensar que el Cacique ha tocado fondo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, emerge una luz de esperanza que podría cambiar el destino de la institución más querida del país.

Con 31 puntos en 22 partidos disputados, el conjunto de Macul ocupa actualmente el octavo lugar de la tabla, ubicándose a siete unidades de Cobresal, que por ahora ostenta el último cupo directo a la Copa Sudamericana 2026. Si bien, falta para que termine el torneo y matemáticamente el equipo albo aún puede clasificar, hay otra opción que puede ayudar a Colo Colo para alcanzar un torneo internacional.

🎯 La otra fórmula que puede salvar la temporada de Colo Colo

La matemática futbolística ofrece un camino alternativo que no depende únicamente del rendimiento del equipo de Fernando Ortiz. Para que esta opción se concrete, Audax Italiano debe conquistar la Copa Chile 2025 y simultáneamente clasificar a alguna competencia internacional por su ubicación en el Campeonato Nacional.

Los itálicos actualmente marchan terceros con 40 puntos y ya aseguraron su presencia en semifinales de la Copa Chile, donde enfrentarán a Huachipato. Si Audax logra coronarse campeón, automáticamente obtendría el cupo Chile 4 de Copa Libertadores, liberando espacios en Sudamericana que beneficiarían desde el quinto al octavo lugar de la tabla.

La condición fundamental es que el otro finalista sea un equipo que descienda a Primera B, como Deportes Limache o La Serena, ambos luchando por la permanencia. En este escenario, el sistema favorecería directamente a Colo Colo, permitiéndole acceder al plano internacional sin depender exclusivamente de sus propios resultados.

⚽ El precedente que alimenta la esperanza

Esta situación no es inédita en el fútbol chileno. En 2023, un mecanismo similar benefició a varios equipos cuando Colo Colo, tras quedar tercero en la tabla y conquistar la Copa Chile frente a Magallanes (que descendió), generó que corriera la tabla y permitió clasificaciones inesperadas.

Palestino, que finalizó cuarto, logró acceder como Chile 3 a la Copa Libertadores, mientras que desde el quinto al octavo puesto (Coquimbo Unido, Everton, Universidad Católica y Unión La Calera) obtuvieron cupos en Sudamericana.

Clasificación – Primera Division – 2025/2025
# Equipo Pts J V E D Dif GF GC
1
Coquimbo Unido 56 23 17 5 1 24 36 12
2
O'Higgins 41 23 11 8 4 3 29 26
3
Audax Italiano 40 23 12 4 7 6 39 33
4
Universidad Católica 39 22 11 6 5 12 34 22
5
Palestino 39 23 11 6 6 9 30 21
6
Universidad de Chile 38 21 12 2 7 22 44 22
7
Cobresal 38 23 11 5 7 4 30 26
8
Colo Colo 31 22 8 7 7 6 32 26
9
Huachipato 31 23 9 4 10 0 34 34
10
Atlético Ñublense 29 22 7 8 7 -5 23 28
11
Unión La Calera 26 23 7 5 11 -5 19 24
12
Everton CD 22 22 5 7 10 -8 24 32
13
La Serena 19 22 5 4 13 -16 25 41
14
Deportes Limache 18 23 4 6 13 -10 25 35
15
Unión Española 17 23 5 2 16 -20 24 44
16
Deportes Iquique 14 22 3 5 14 -22 23 45