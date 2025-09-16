Fernando Ortiz tuvo un estreno amargo en la banca de Colo Colo. El Tano no pudo contra Universidad de Chile en la final de la Supercopa 2025, dejando escapar su primera opción de título y despertando dudas en parte de la hinchada alba.

El técnico argentino aún no debuta en el Campeonato Nacional, pero ya debe lidiar con cuestionamientos y ahora también con un detalle contractual que salió a la luz en las últimas horas. Una cláusula que podría condicionar su permanencia en el Cacique y que fue inspirada en otro entrenador que finalmente no llegó al Monumental.

⚽ La cláusula de Fernando Ortiz en Colo Colo

Según reveló El Mercurio, el contrato de Ortiz incluye una condición que lo podría sacar del club a fin de año si no logra clasificar a alguna copa internacional. En ese escenario, su vínculo se daría por terminado en diciembre de 2025, previo pago de una indemnización menor.

Lo curioso es que esta idea no nació en la negociación con Ortiz, sino en la entrevista con Zé Ricardo. El brasileño, que estuvo en carpeta para asumir, propuso esta fórmula como un mecanismo de exigencia deportiva. Blanco y Negro vio con buenos ojos la propuesta y decidió aplicarla al técnico que finalmente eligieran, en este caso al argentino.

🔥 Presión temprana en el Monumental

Ortiz aceptó la condición y ahora deberá convivir con esa cláusula desde el inicio de su ciclo. Para el DT, el desafío es doble: recuperar la confianza de la hinchada tras el tropiezo en la Supercopa y alcanzar la clasificación internacional que lo mantendría en el cargo.

En Macul ya saben que la paciencia es corta y que los próximos meses marcarán el verdadero termómetro de la era Ortiz.