Colo Colo llega al Monumental con la urgencia de sumar tres puntos y mantener viva la ilusión de clasificar a copas internacionales. Sin embargo, el plan de Fernando Ortiz sufrió un golpe de realidad tras la derrota en la Supercopa ante la U, y dejó a varios titulares al límite de sus fuerzas.

La larga lista de bajas en el Cacique amenaza con dejar al técnico albo sin recambios de peso para enfrentar a los Dragones Celestes de Iquique en la fecha 23 del Campeonato Nacional. Entre suspensiones, cirugías y molestias físicas, el once inicial apunta mucho más a la incertidumbre que a la certeza.

Villagra siendo atendido después de ser golpeado por Isla / ©Photosport.

🩹 La lista de bajas de Colo Colo

La jornada arrancó con la noticia de la ausencia obligada de Esteban Pavez y Sebastián Vegas, suspendidos tras acumulación de tarjetas. y expulsión, respectivamente. A ellos se suman Alexander Oroz y Óscar Opazo, quienes pasaron por el quirófano y tendrán meses de recuperación por delante, mientras que Alan Saldivia que también fue operado, podría regresar en aproximadamente un mes.

A la lista se suman dos bajas de último minuto: Javier Correa y Jonathan Villagra. Ambos abandonaron el terreno de juego en el primer tiempo de la Supercopa por problemas físicos. “Javier Correa tuvo un piquete y cree que se desgarró, ojalá no sea así. Y Jonathan Villagra quería seguir jugando, pero no estaba en las condiciones correctas para seguir”, confesó Ortiz sobre el delantero y el defensor.