La U de Chile levantó su segunda Supercopa tras golear 3-0 a Colo Colo en Santa Laura, con anotaciones de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. Sin embargo, la fiesta azul tuvo un giro inesperado: Michael Clark, presidente de Azul Azul, aprovechó el triunfo para enviar un mensaje cargado de polémica.

“Ganarle a tu clásico rival siempre es bonito. Con todos los nuestros y contra todo el resto, ganamos. Pero vuelvo a decir lo que dije antes: este partido, si bien lo ganamos, no se debió haber jugado. Una Supercopa merece otro marco de público. Es una pena que nuestros hinchas no hayan podido celebrar con nosotros”, declaró en conversación con los medios presentes.

🚨 Clark recuerda la denuncia contra Javier Correa

El mandamás azul fue consultado por la denuncia que la U pretendía presentar contra Javier Correa, delantero albo acusado de insultarlo en el último Superclásico disputado en el Estadio Monumental.

“Con la gente de Colo Colo no hemos hablado y la verdad es que no hay ningún apuro. Los tiempos para ver una denuncia son bastante largos y hemos estado en cosas mucho más importantes que ver el tema del señor Correa, pero cuando queramos hacerlo, lo vamos a hacer”, aseguró Clark.

Luego, lanzó un dardo directo al atacante: “Yo lo dije ese día, que pensé que Correa lo había dicho en caliente, pero no se disculpó y creo que habla muy mal de él”.

🔥 ¿Por qué Clark cuestionó la sede de la final?

Más allá del cruce con Correa, el presidente de Azul Azul insistió en criticar el escenario elegido para la Supercopa.

“Con un poco de voluntad, este partido se pudo haber jugado perfectamente en otra fecha, en un Estadio Nacional lleno, y no como lo que vimos hoy, con 1.500 personas en las gradas. Es una pena”, expresó.

🏆 La U disfruta, pero la polémica sigue viva

El triunfo azul no solo significó cortar la racha de Colo Colo en la Supercopa, también dejó un ambiente cargado de polémicas que van más allá del resultado. Mientras la U celebra, Clark dejó en el aire una advertencia contra Javier Correa y reabrió un capítulo que parecía cerrado.

¿Habrá sanciones o se quedará solo en palabras? Lo cierto es que el presidente de la U volvió a poner al delantero albo en el centro de la tormenta. Sigue todos los pormenores de esto y más en Al Aire Libre.