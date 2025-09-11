La preocupación se instala en el Monumental. Tras las intervención quirúrgica de Óscar Opazo, el técnico Fernando Ortiz sufre otro golpe inesperado en su retaguardia. Alan Saldivia, pasó por el quirófano para corregir una pubalgia y quedará fuera de las canchas durante un mes.

La urgencia aumenta: el Cacique afronta la Supercopa ante la U sin uno de sus referentes en la defensa. Si bien Saldivia no venía siendo titular, con Ortiz se abría una nueva posibilidad para el uruguayo tras su fallida salida al extranjero. El DT de Colo Colo deberá acelerar la adaptación de nuevos rostros para mantener la solidez defensiva.

Saldivia estará fuera un mes / ©Photosport.

La noticia cayó como un balde de agua fría: Alan Saldivia, que acumulaba 29 partidos entre Liga, Libertadores y Copa Chile, fue intervenido quirúrgicamente y no verá acción hasta octubre. El uruguayo había arrastrado molestias que derivaron en la decisión de operarse para asegurar su rendimiento a largo plazo. Sin embargo, su ausencia fuerza a Ortiz a revisar alternativas inmediatas en el plantel.

Jonathan Villagra y Sebatián Vegas fueron la última dupla de centrales, además, Nicolás Suárez había comenzado a ser considerado. En los primeros días de Ortiz en Colo Colo también destacó el nombre de Cristián Riquelme, quien tuvo nulas chances con Jorge Almirón. Al menos el DT argentino tendrá más de una opicón para armar su zaga, considerando que también cuenta con Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez, Erick Wiemberg y Bruno Gutiérrez.

