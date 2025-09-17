La temporada de Colo Colo ha estado lejos de lo que se esperaba. Los albos, que conmemoraron cien años durante el 2025, no lograron levantar ningún título pese a la gran inversión que hicieron a inicio de año.

Por ello, en Blanco y Negro ya comienzan a mirar de reojo la próxima temporada. En ese sentido, hay cuatro jugadores que finalizan contrato en diciembre, por lo que la dirigencia deberá resolver si renovar su vínculo o dejarlos partir.

😮 Los jugadores que terminan contrato con Colo Colo

El Cacique tiene como única aspiración asegurar un puesto para un torneo internacional el próximo año. Pese a ello, desde la directiva ya comienzan a proyectar el armado del plantel.

En ese contexto, ByN deberá decidir qué hacer con Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Alexander Oroz y Mauricio Isla, cuyos vínculos finalizan contrato a fin de año.

Según informó Radio ADN, en el Estadio Monumental contemplan renovar al ‘Flecha’, quien actualmente se encuentra lesionado. Por el contrario, ven muy difícil retener a Vegas considerando que se encuentra a préstamo desde Monterrey sin opción de compra.

👀 Los puestos que quiere reforzar Colo Colo

Además, en Colo Colo ya planifican a qué jugadores traer de cara a la próxima temporada, donde quieren reforzarse en dos puestos clave.

De acuerdo al citado medio, en los albos esperan sumar sí o sí a un lateral izquierdo y a un carrilero derecho, esto independiente de los puestos que se puedan evaluar al término del año.

