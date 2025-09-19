La Selección chilena Sub 20 ya definió a sus 21 convocados para el Mundial de Chile 2025 y, entre ausencias llamativas y jóvenes que se ganaron su lugar, Colo Colo aparece con tres representantes. Pero lo que parecía un contratiempo, rápidamente se transformó en una ventaja inesperada para el Cacique.

El reglamento del Campeonato Nacional entra en juego y le permite al equipo de Fernando Ortiz sumar minutos Sub 21 de manera automática, justo en la antesala de su duelo pendiente contra Deportes Iquique. Una situación que cambia el escenario y le da un respiro al club en medio de la presión por cumplir con la norma.

👀 ¿Qué jugadores de Colo Colo fueron nominados al Mundial Sub 20 Chile?

En la lista oficial que entregó Nicolás Córdova destacan tres albos:

🧤 Gabriel Maureira (arquero)

🛡️ Nicolás Suárez (defensa)

⚡ Francisco Marchant (delantero)

Marchant, que irrumpió con fuerza en el primer equipo albo durante la temporada, desplazó a Leandro Hernández, habitual en el Sudamericano Sub 20.

📋 ¿Qué beneficio recibe Colo Colo gracias a la nómina Sub 20?

De acuerdo al artículo 31 de las bases del Campeonato 2025, cuando un club no puede utilizar jugadores citados a una selección, los 63 minutos Sub 21 obligatorios se contabilizan igualmente como disputados.

Esto significa que Colo Colo sumará esos minutos frente a Deportes Iquique, a pesar de que Maureira, Suárez y Marchant estarán con la Roja en el Mundial Sub 20.

⚖️ ¿Cómo quedan los cálculos de los minutos Sub 21 para Colo Colo?

Hasta ahora, Colo Colo acumula 1.349′ de los 1.890′ exigidos, quedando con una deuda de 541′. Con esta norma, Fernando Ortiz podrá manejar mejor su plantel y darle rodaje a Leandro Hernández: con solo 14 minutos en cancha frente a Iquique, el Cacique sumaría 90′ efectivos en la tabla gracias al reglamento.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Iquique?

El partido pendiente se disputará el viernes 26 de septiembre en el Estadio Monumental, un día antes del arranque del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional.

👉 Sigue toda la cobertura del camino de Colo Colo rumbo al duelo contra Deportes Iquique, solo en Al Aire Libre.