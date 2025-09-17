Colo Colo tuvo una tarde para el olvido el pasado domingo en el Estadio Santa Laura. Los albos cayeron por 3-0 ante Universidad de Chile en un accidentado partido donde sufrieron dos lesiones y una expulsión.

El futbolista que recibió la tarjeta roja fue Sebastián Vegas, quien alrededor de los 30 minutos, cuando los azules ya se encontraban en ventaja, cometió una infracción sobre Nicolás Guerra.

Si bien en primera instancia el árbitro Felipe González solo le mostró tarjeta amarilla, el juez fue advertido desde el VAR, por lo que acudió a revisar la jugada y finalmente cambió su decisión.

⏰ 30' | Colo-Colo 0️⃣-1️⃣ Universidad de Chile



🟥 Tras revisión en el VAR, tarjeta roja para Sebastián Vegas.#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 — Colo-Colo (@ColoColo) September 14, 2025

🟥 El castigo para Vegas tras la Supercopa

Vegas no solo dejó al equipo de Fernando Ortiz con un jugador menos frente a la U, sino que también le dio un dolor de cabeza a su nuevo entrenador, puesto que el castigo por su expulsión lo deberá cumplir en el Campeonato Nacional.

Según informó Radio ADN, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al defensor de Colo Colo con una fecha, por lo que no estará en el próximo encuentro del torneo, el cual está previsto para el próximo viernes 26 de septiembre ante Deportes Iquique por la fecha 23.

😮 Las bajas de Colo Colo vs Iquique

La de Vegas no es la única baja de Colo Colo para enfrentar a los Dragones Celestes, puesto que Esteban Pavez también está descartado por acumulación de tarjetas amarillas.

A ellos se suman Alexander Oroz, Óscar Opazo y Alan Saldivia por lesión. Mientras que el Cacique espera por Javier Correa para saber si llegará ante los del norte.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

Sigue toda la actualidad de Colo Colo en Al Aire Libre.