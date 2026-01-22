Colo Colo regresó desde Uruguay con un diagnóstico claro. La gira internacional dejó minutos, respuestas físicas y una lectura interna, pero también aceleró una decisión que ya estaba sobre la mesa. En Macul saben que el escenario cambió y que el mercado vuelve a ser parte de la conversación.

La salida de Lucas Cepeda al fútbol español dejó de ser un tema potencial. En el club la asumen como un hecho inminente y, lejos de esconder el impacto, la utilizan para explicar cómo se ajusta la planificación deportiva en una temporada que exige precisión desde el arranque.

⚽ El mensaje de Morón que cambia el plan de Colo Colo tras la salida de Lucas Cepeda

Daniel Morón fue claro al abordar el tema y contextualizó el momento del equipo tras la pretemporada. “Creo que ha sido muy bueno el trabajo que hicimos en la pretemporada y espero que esto siente los cimientos de lo que va a ser un año para nosotros muy importante”, afirmó en conversación con ADN Deportes.

Sobre Cepeda, el gerente deportivo recordó el origen de la apuesta. “Nosotros cuando fuimos a buscarlo a Wanderers era un jugador promisorio, un jugador que venía siendo titular en la Segunda División y pensamos que él tenía cualidades que podían llegar a esto”, explicó, destacando el proceso más que el resultado final.

Morón no esquivó el golpe deportivo que significa su partida. “Seguramente va a ser una pérdida importante, como fue lo del Vicho Pizarro en su momento”, reconoció, antes de marcar una línea institucional: “a veces los jugadores cuando crecen necesitan otros espacios y Colo Colo también está dispuesto a eso”.

🔍 El escenario que se abre en el mercado y la decisión que evalúa Colo Colo

El punto clave vino al hablar de refuerzos. Morón reveló que el plantel estaba definido, pero con una condición explícita. “Nosotros habíamos hablado con la directiva de que estábamos listos con los dos centrales, el lateral y el centrodelantero, a no ser de que hubiera algunas salidas”, señaló.

Y remató con la frase que explica el cambio de plan: “Hoy hay una salida y seguramente tendremos que buscar a alguien que lo reemplace”.