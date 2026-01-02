Tras la partida de algunos jugadores al término del Campeonato Nacional, Colo Colo se movió para buscar a sus reemplazantes. Así fue como antes de finalizar el 2025, los albos ya tenían a dos refuerzos confirmados.

Sin embargo, algo que preocupa a los fanáticos del Cacique es si seguirán llegando nuevos nombres al Estadio Monumental para la temporada 2026. Esta interrogante fue contestada por el gerente deportivo del club, Daniel Morón, quien respondió las preguntas de la prensa durante la presentación de Joaquín Sosa.

El otrora portero, además, se refirió a la posible salida de nuevos futbolistas, los cuales están siendo sondeados desde el exterior, lo que podría generar un problema a la planificación de Fernando Ortiz.

⚽ Colo Colo aclara si llegarán nuevos refuerzos

En primer lugar, Morón señaló que “como lo dijo el presidente en su momento, hubo prioridades. Primero se nos fueron dos laterales derechos y fuimos en búsqueda de Matías Fernández. Se nos fueron dos centrales y fuimos por uno específico, un zurdo, que es Joaquín Sosa”.

“Hoy estamos viendo algunas alternativas, no solamente en la parte central del ataque, sino también en otros lugares, en la medida en que el equipo lo pueda necesitar por la salida de otros jugadores, como Vicente Pizarro, Lucas Cepeda o Alan Saldivia. Estamos en búsqueda permanente para tener opciones en caso de que haya salidas”, agregó.

En ese sentido, el gerente técnico de Blanco y Negro insistió en que “trataremos de entregarle al cuerpo técnico dos jugadores por puesto, que puedan tener cierto nivel de competencia para lo que significa Colo Colo. Por más que el tema económico sea una dificultad, Colo Colo siempre tiene que estar en los primeros lugares de alguna forma. Habrá que rebuscárselas”.

😮 Morón se refiere a las posibles salidas de Colo Colo

Por otro lado, el ‘Loro’ se refirió a los rumores que vinculan a Vicente Pizarro con Independiente ante la posible salida de Felipe Loyola del ‘Rojo’. “Lo de Vicente no es de ahora, es recurrente. Por el nivel de juego que tiene, siempre vamos a estar con la tentación de que se lo quieran llevar. Hoy no ha llegado una propuesta económica al club. Como ustedes, también sentimos los rumores de Rosario Central e Independiente. Estamos atentos a lo que pueda pasar, pero hasta el momento no hay nada”, manifestó.

Por último, tuvo palabras para la situación de Javier Correa, quien se especulaba que podría recibir un ofrecimiento desde Estudiantes de La Plata. “Siempre hay expectativas desde otros equipos por nuestros jugadores, pero no hay nada. Hace unas horas estuvimos conversando con su representante y no nos hizo ningún comentario”, sentenció.

