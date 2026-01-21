Un ídolo de Colo Colo cuestionó con todo el nivel de los refuerzos del club para la temporada 2026, en la que están obligados a conquistar el título del Campeonato Nacional tras un pésimo desempeño el año pasado.

Los Albos ficharon a Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, aunque se espera una posible reemplazante de Lucas Cepeda y las opciones de un arquero y un volante más.

🗣️😡 El ídolo de Colo Colo que criticó con todo a los refuerzos del club

Se trata de Gabriel “Coca” Mendoza, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, quien en diálogo con La Tercera señaló de forma tajante: “A Colo Colo le hacen falta refuerzos de peso. Con lo que hay no alcanza”.

“Si se va Cepeda, va a perder peso. Colo Colo se ha reforzado muy poco. Correa hace goles, pero también se los pierde”, añadió el Coca.

Después en Radio Cooperativa, Mendoza expresó: “La verdad es que creo que Colo Colo no se ha reforzado para nada bien. No sé si el más potente puede ser el nuevo central que llegó, que era titular en Peñarol y que jugó Copa Libertadores… creo que ese es el único al que podríamos decir ‘refuerzo’”.

“En comparación a lo que tendría que optar Colo Colo para este año 2026, estamos bastante al debe de contrataciones. No estamos en torneos internacionales ni nada, solamente tenemos que enfocarnos en el torneo nacional y para eso tenemos que ganarle a los demás equipos que, ellos sí, se han reforzado muy, pero muy bien”, sentenció.

📋 Los nombres que suenan en Colo Colo

Para el puesto de arquero suenan los nombres de Sergio “Chiquito” Romero y Sebastián “Zanahoria” Pérez, mientras que para volante están las posibilidades de Diego Valdés y Ulises Ortegoza.

En el caso de una alternativa de reemplazo a Lucas Cepeda no hay nombres que hayan trascendido.

