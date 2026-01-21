El mercado de fichajes del fútbol chileno ya entró en su fase más tensa. Con varios equipos aún ajustando planteles, resolviendo salidas y esperando oportunidades de última hora, el reloj empieza a jugar un rol clave en cada negociación.

Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y buena parte de los clubes de Primera División saben que el margen se achica. La fecha de cierre del libro de pases ya está fijada por reglamento y, desde ese momento, cualquier movimiento quedará prácticamente bloqueado.

❓ ¿Cuándo cierra el libro de pases en el fútbol chileno 2026?

El libro de pases se cierra el jueves 19 de febrero de 2026 a las 23:59 horas. Esa es la fecha límite oficial para que los clubes de la Liga de Primera inscriban nuevos jugadores en la temporada 2026.

Según el reglamento de la ANFP, el mercado se clausura 24 horas antes del inicio de la cuarta fecha del Campeonato Nacional. Un segundo después de ese horario, no se podrán incorporar futbolistas, salvo excepciones muy específicas.

🗓️ ¿Por qué la cuarta fecha marca el cierre del mercado?

Porque así lo establece la normativa del fútbol chileno. El plazo está directamente vinculado al calendario del torneo: la cuarta jornada es el punto de corte para la inscripción de refuerzos.

Eso significa que todos los clubes deberán tener sus planteles cerrados antes de que se disputen partidos como:

O’Higgins vs Colo Colo

Universidad Católica vs Coquimbo Unido

Universidad de Chile vs Deportes Limache

Audax Italiano vs Everton

Huachipato vs Palestino

Desde ese momento, el mercado quedará oficialmente congelado.

🚑 ¿Se pueden fichar jugadores después del cierre del libro de pases?

Solo en casos excepcionales.

La única vía para incorporar futbolistas una vez cerrado el libro de pases es a través de una lesión grave, siempre que esté debidamente acreditada y validada por la ANFP. Fuera de ese escenario, no existe margen reglamentario para sumar refuerzos.

🔄 ¿Qué clubes llegan con más movimientos al cierre?

A días del cierre, varios equipos todavía están en pleno ajuste:

Colo Colo ya sumó a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, aunque la posible salida de Lucas Cepeda podría abrir un nuevo escenario.

ya sumó a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, aunque la posible salida de Lucas Cepeda podría abrir un nuevo escenario. Universidad de Chile incorporó a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

incorporó a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Universidad Católica apostó fuerte con nombres como Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz.

apostó fuerte con nombres como Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz. Coquimbo Unido, campeón vigente, reforzó su plantel con Matías Fracchia, Guido Vadalá, Luis Riveros, Pablo Rodríguez, Lucas Pratto y Benjamín Gazzolo.

A pesar de eso, ningún club da por cerrado el mercado hasta que el plazo expire oficialmente.

⏳ ¿Qué pasa con los jugadores libres tras el cierre?

Los jugadores que quedan libres también quedan sujetos al mismo plazo. Si no están inscritos antes del 19 de febrero a las 23:59, no podrán ser habilitados para jugar en la Liga de Primera 2026. Es decir, el cierre afecta tanto a transferencias como a agentes libres.

Para los clubes que peleen título, clasificación a copas o permanencia, este cierre puede ser determinante en el rendimiento de toda la temporada.

📰 En resumen

El libro de pases en Chile 2026 cierra el jueves 19 de febrero a las 23:59 .

. El plazo corresponde a 24 horas antes de la cuarta fecha del torneo .

. Después de esa hora no se pueden fichar jugadores, salvo por lesión grave.

Afecta tanto a transferencias como a futbolistas libres.

Varios clubes aún evalúan movimientos de última hora.

Desde el cierre, los planteles quedan prácticamente definitivos.

📣 Sigue toda la cobertura del mercado de fichajes 2026 en AlAireLibre.cl, con actualizaciones, análisis y los últimos movimientos del fútbol chileno.