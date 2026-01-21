En Colo Colo el mercado de fichajes dejó de ser un simple ejercicio de especulación y pasó a convertirse en una situación concreta que empieza a generar tensión interna. Lucas Cepeda, uno de los nombres que más se valorizó en la última temporada, está cada vez más cerca de dar el salto a Europa y en España ya hablan abiertamente de negociaciones.

El escenario inquieta en Blanco y Negro. No solo por la posible pérdida de un titular, sino porque en la dirigencia ya comenzaron a analizar opciones reales para cubrir su eventual salida, anticipándose a una decisión que podría resolverse en las próximas horas.

❓ ¿Qué dicen en España sobre el interés del Elche por Lucas Cepeda?

El medio Alicante Plaza asegura que el Elche ve en Cepeda un refuerzo estratégico por su perfil versátil.

“Es un zurdo que se desevuelve por ambas bandas (por la izquierda a pierna natural y por la derecha a pierna cambiada); su juventud, con lo que eso implica desde el punto de vista de posibilidad de crecimiento“, destacan, además de sus doce partidos y tres goles con La Roja.

Incluso, el mismo medio sostiene que el interés ya superó la etapa de sondeo. El DT del Elche, Eder Sarabia, habría dado un paso más: “e incluso ha sondeado un precio de compraventa de los derechos sobre él”.

🏛️ La venta de Lucas Cepeda ya se discute en Blanco y Negro

En Macul la operación ya está instalada a nivel dirigencial y será tema central en la próxima reunión de directorio. La sensación interna es que el extremo tiene el camino despejado para partir, luego de varias semanas donde su nombre rondó distintos mercados.

No es la primera vez que Cepeda coquetea con clubes internacionales: en el mercado anterior estuvo muy cerca de River Plate, y ahora el escenario parece aún más avanzado, con conversaciones directas desde España y con un club que lo tiene en la mira como prioridad.

🔄 ¿Quién es el principal candidato para reemplazar a Cepeda?

El nombre que más fuerte aparece en la órbita alba es el de Bruno Barticciotto. El delantero de Talleres de Córdoba vuelve a ser vinculado con Colo Colo, algo que no es nuevo en cada ventana de fichajes.

Desde el medio partidario Dale Albo lo explican así: “Cada vez que el Popular busca reforzar su ataque, aparece el nombre de Bruno Barticciotto, jugador que pertenece a Talleres de Córdoba y es hijo de uno de los máximos ídolos del club, razón por la cual suele ser vinculado al plantel”.

💭 ¿Por qué Barticciotto seduce a la directiva de Colo Colo?

Porque en Blanco y Negro ven en él una alternativa que combina proyección, identidad y capacidad de aporte inmediato. Su perfil encaja con lo que el club busca en caso de perder a Cepeda.

Según el mismo citado medio, su llegada “genera una evaluación positiva en sectores de la directiva de Blanco y Negro, donde consideran que podría aportar manera importante al equipo”. Además, su apellido y el vínculo histórico con el club suman un componente simbólico que no pasa desapercibido en Macul.

💰 ¿Qué frena hoy la llegada de Barticciotto al Monumental?

El principal obstáculo es económico y deportivo. Talleres no tiene intención de desprenderse fácilmente del delantero y lo considera pieza clave en su proyecto.

Desde el portal antes mencionado lo resumen en dos factores:

“Primero, el técnico de Talleres, Carlos Tévez, cuenta totalmente con el delantero de 24 años. Segundo, los casi US$3 millones que pedirá el club cordobés para venderlo”.

🔍 ¿Qué otros nombres aparecen como alternativas para reemplazar a Lucas Cepeda?

Además de Barticciotto, en la mesa de Blanco y Negro también han surgido otros perfiles como Lautaro Pastrán e incluso Víctor Dávila, aunque por ahora ninguno genera el mismo consenso interno.

El problema es que todos los escenarios dependen de una sola variable: que la salida de Lucas Cepeda se concrete oficialmente. La operación con Elche abriría espacio salarial, modificaría la planificación ofensiva del plantel y obligaría a tomar decisiones rápidas en un mercado que ya entra en su fase más sensible.

📰 En resumen

El Elche avanza seriamente por Lucas Cepeda y ya habría conversaciones directas.

En Blanco y Negro la venta se discute a nivel de directorio.

Bruno Barticciotto es el principal nombre para reemplazarlo.

Talleres pediría cerca de US$3 millones por su pase.

Carlos Tévez considera al delantero pieza clave en su equipo.

El mercado de Colo Colo entra en una fase decisiva.

