Lucas Cepeda podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo. Lo que arrancó como un rumor ha ido tomando fuerzas con el correr de los días y ahora hay opciones concretas desde Europa.

Esto porque Elche de España envió una oferta que rondaría los 4 millones por el extremo formado en Santiago Wanderers. Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro se reunirá en los próximos días para decidir se aceptan o no el ofrecimiento.

En paralelo, la dirigencia ya debate quién será el reemplazante de Cepeda en caso de que se concrete la operación y un chileno toma fuerza para dicha labor.

La partida de Lucas Cepeda parece inminente, por ello, desde la directiva de Blanco y Negro ya analizan posibles nombres que puedan reemplazar al jugador que ha brillado en el Estadio Monumental en el último tiempo.

En las últimas horas se supo que Lautaro Pastrán, atacante chileno-argentino que milita en Belgrano de Córdoba fue ofrecido a Colo Colo, sin embargo, según reveló ESPN el nombre que interesa a la dirigencia es Víctor Dávila.

“Si se va Cepeda hay que buscar un reemplazante. Quizás no se gaste mucho dinero, pero sí negociar de la mejor forma posible para que llegue un jugador de proyección o uno consolidado”, dijo el periodista, Christopher Brandt.

Sin embargo, el comunicador detalló que las negociaciones por el exseleccionado nacional no serían sencillas. “Podrían ofrecer un préstamo con opción de compra como lo hicieron con Vegas. En México los salarios son altos. Por ahí estarán las negociaciones, de buscar un jugador que venga por una temporada y hacerse cargo de algo del salario”, agregó.

Los números de Víctor Dávila en América

Víctor Dávila ha disputado un total de 2.204 minutos en 51 partidos con la camiseta del América, ha anotado 10 goles y no ha entregado asistencias. Actualmente no es muy considerado por su entrenador, por lo que una salida no parece descabellada.

Sin embargo, el chileno también interesaría en Brasil. Así al menos lo reveló el medio Excelsior, que indicó que el Vitoria estaría tras sus pasos, por lo que Colo Colo tendría un importante competidor para quedarse con sus servicios.

