Noticias de Colo Colo hoy martes 20 de enero: buscan un arquero y Lucas Cepeda comienza a despedirse del Monumental
Oscar Buch Guzmán
Colo Colo ya tiene a dos arqueros en carpeta, mientras analiza una oferta por Lucas Cepeda.
Colo Colo sigue en Uruguay en su pretemporada internacional, donde jugará su último partido mañana miércoles ante Peñarol.
Mientras Fernando Ortiz prepara el equipo para el duelo ante el Carbonero, la dirigencia del Cacique recogió el guante ante la petición del entrenador y dio luz verde a la búsqueda de un arquero que le compita a Fernando De Paul.
