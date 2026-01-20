Colo Colo sigue en Uruguay en su pretemporada internacional, donde jugará su último partido mañana miércoles ante Peñarol.

Mientras Fernando Ortiz prepara el equipo para el duelo ante el Carbonero, la dirigencia del Cacique recogió el guante ante la petición del entrenador y dio luz verde a la búsqueda de un arquero que le compita a Fernando De Paul.

Además, el directorio de Blanco y Negro evalúa una oferta por Lucas Cepeda y su ida del club se ve cada vez más cerca, lo que obligaría a Colo Colo a salir a buscar un jugador más en este mercado de pases.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este martes 20 de enero