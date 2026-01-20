El Club Social y Deportivo Colo Colo sabe que hay momentos en que el fútbol se vuelve secundario. Mientras el equipo ajusta su pretemporada fuera de Chile, en Macul se tomó una decisión que conecta directamente con la calle, la urgencia y el país real.

Los incendios forestales que golpean al sur, especialmente en la Región del Biobío y de Ñuble, activaron una respuesta concreta desde el CSD. El Cacique decidió abrir las puertas de su estadio para canalizar ayuda, apelando a una hinchada que históricamente ha respondido cuando la situación lo exige.

🔴 Colo Colo abre el Monumental por incendios

Las oficinas del Club Social y Deportivo Colo Colo en el Estadio Monumental serán habilitadas como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por la emergencia.

La iniciativa comenzará a mitad de semana y se extenderá durante varios días, utilizando los espacios, como ya se hizo para el megaicendio en Viña del Mar, para que hinchas, socios y el público en general pueda aportar un granito de arena.

🤍 El rol social del club en momentos de tragedia nacional

Colo Colo no sólo es fútbol. Es también una institución con presencia en regiones, barrios y familias que hoy están enfrentando pérdidas materiales y humanas. En ese contexto, el Monumental deja por unos días su función habitual para convertirse en punto de encuentro y apoyo.

El centro de acopio funcionará desde el miércoles 21 al viernes 23 de enero desde las 10:00 hasta las 21:00 horas. El día sábado 24, se recibirá ayuda a partir de las 10:00 hasta las 14:00 horas.

❓ ¿Qué insumos y productos necesitarán en el centro de acopio del Monumental?

🧼 Ayuda general

Alimentos no perecibles

Agua

Artículos de aseo personal (shampoo, pasta de dientes, jabón, papel higiénico, toallas higiénicas, desodorante, etc.)

🩹 Insumos de primeros auxilios y apoyo veterinario

Cintas adhesivas 3m

Vendas cobán

Guantes desechables

Collares isabelinos

Crema furasep

Alimento húmedo para mascotas

🚚 Apoyo logístico