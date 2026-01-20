El delantero argentino volvió a ser protagonista, y no solo por su doblete el pasado domingo. Tras el partido, Javier Correa lanzó duros mensajes contra los hinchas que lo critican, dichos que cayeron muy mal en la interna.

En el club existe una evidente molestia con la actitud desafiante del jugador, quien parece estar más preocupado de pelear con la hinchada y la prensa que de consolidarse como el líder que el equipo necesita para levantar cabeza este 2026.

🔥 “Que sigan hablando”: Las declaraciones de Correa que encendieron la polémica

La gota que rebasó el vaso ocurrió tras la derrota en el amistoso frente a Alianza Lima. Si bien Correa fue la figura exclusiva del Cacique al anotar los dos tantos del descuento, su actuación quedó empañada por su comportamiento post partido. Lejos de la autocrítica por la caída del equipo, el atacante aprovechó los micrófonos para disparar con todo.

“Se habla mucho de mí… hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan”, lanzó sin filtro el cordobés.

Estas palabras retumbaron fuerte en Macul y generaron rechazo inmediato. Así lo reveló el periodista Edson Figueroa, quien entregó detalles de cómo cayó la reacción del argentino al interior del Monumental. Según explicó el reportero en el programa DaleAlbo AM, en la concesionaria miran con recelo este tipo de actitudes en sus figuras: “Lo escuché ayer, no están contentos con las declaraciones de Javier Correa”, aseguró.

Sumado a los gestos de “silencio” que realizó durante la celebración de sus goles, la actitud de Correa se interpretó como una provocación innecesaria que, lejos de descomprimir el ambiente, termina generando un ruido que el club no necesita en este arranque de 2026.

🚫 Molestia en Blanco y Negro: ¿Javier Correa podría salir de Colo Colo?

Según trascendió desde los pasillos del Monumental, la directiva de Colo Colo está “cansada y aburrida” de las constantes “pataletas” de su delantero. A pesar de que llegó con el cartel de figura y la misión de ser la gran carta de gol, sus reiteradas salidas de libreto y su insistencia en confrontar a los fanáticos han generado un clima tóxico que no gusta nada en la cúpula alba.

La dirigencia esperaba que este 2026 fuera el año de la consolidación definitiva de Correa, pero perciben que el jugador está “peleando solo” una guerra que él mismo inventó.

Esta situación podría traer consecuencias drásticas: si la actitud no cambia, en Blanco y Negro no descartan facilitar su salida a fin de año o incluso escuchar ofertas anticipadas. En el club priorizan la armonía del vestuario por sobre las individualidades conflictivas, ya que se considera que las polémicas no son lo que Colo Colo necesita para reconstruirse tras el fracaso del 2025.