La posible salida de Lucas Cepeda de Colo Colo dejó de ser un simple ruido de mercado. En España, específicamente en Elche, el nombre del extremo chileno comenzó a instalarse con fuerza y ya existen análisis concretos sobre cómo podría encajar en el proyecto deportivo liderado por Cristián Bragarnik, dueño del club franjiverde.

Mientras Blanco y Negro prepara una reunión clave de directorio para definir su postura frente a la oferta que llegó desde LaLiga, en tierras alicantinas el interés es reconocido como real. El perfil del jugador, su edad y su margen de crecimiento aparecen como factores decisivos para acelerar una operación que podría resolverse en las próximas horas.

⚽ ¿Lucas Cepeda se va de Colo Colo al Elche de España?

El escenario es claro: este jueves, el directorio de Blanco y Negro fue citado a una reunión extraordinaria para analizar la propuesta formal del Elche por el pase de Lucas Cepeda. La cifra que se maneja ronda los 4 millones, un monto que resulta atractivo considerando el contexto financiero del club albo.

El ex Santiago Wanderers no jugó el último amistoso de Colo Colo y, aunque desde el cuerpo técnico se explicó su ausencia por un cuadro estomacal, su nombre quedó instalado de lleno en el centro del mercado. En Macul saben que la decisión es inminente.

🇪🇸 En España confirman el interés real del Elche por Lucas Cepeda

Desde Elche, el periodista David Marín, del medio La Información de Elche, confirmó que el interés por el chileno es concreto y que su llegada calza con la planificación deportiva del club.

En conversación con En Cancha, el comunicador fue directo: “Las características de Lucas Cepeda encajan, en principio, como un guante en el proyecto del Elche, tanto a corto como a medio plazo”, señaló Marín.

Y agregó un punto clave que explica la aceleración del movimiento: “El conjunto comandado por Cristián Bragarnik está buscando un perfil de futbolista como el chileno en este mercado invernal: un extremo que aporte desequilibrio en zona ofensiva”.

🔄 ¿Por qué Lucas Cepeda encaja en el esquema del Elche?

Uno de los aspectos mejor valorados en España es la polivalencia del atacante chileno. Marín lo explicó con claridad:

“Que pueda jugar a banda cambiada también le da un extra a su posible llegada, ya que el entrenador del Elche, Eder Sarabia, suele utilizar a futbolistas a pie cambiado en esa demarcación”.

Además, el interés responde a una necesidad puntual del plantel franjiverde: “En la plantilla actual esa zona ha quedado debilitada en la primera mitad del curso, porque Diang está jugando como interior, Josan ya tiene 36 años y Yago de Santiago no ha recuperado su mejor nivel tras una grave lesión de rodilla”, detalló el periodista.

💼 El factor Bragarnik: la clave del proyecto del Elche

Más allá de lo futbolístico, el nombre de Cristián Bragarnik aparece como un elemento central en la operación. El empresario argentino mantiene una estrategia clara: apostar por jugadores jóvenes, con proyección y potencial de revalorización.

En ese sentido, Marín fue categórico al describir el encaje del chileno en ese modelo: “Cepeda se ajusta al proyecto del Elche de Bragarnik como la apuesta por un futbolista joven, con proyección y al que su evolución en el club ilicitano le pueda permitir revalorizarse y generar un beneficio económico en un traspaso futuro”. Ese patrón explica por qué el club español decidió avanzar ahora y no postergar la negociación.

📊 ¿De cuánto sería la oferta del Elche por Lucas Cepeda?

Distintos medios españoles y chilenos coinciden en que la propuesta rondaría los 4 millones, cifra que Colo Colo no está dispuesto a rebajar fácilmente. Según información publicada por AS y replicada en Chile, el monto es suficiente para que el directorio tome una decisión inmediata.

El jugador, por su parte, quiere dar el salto a Europa, y el Elche aparece hoy como el destino mejor posicionado para concretar ese objetivo en este mercado invernal.

🧩 En resumen

El Elche tiene interés real en fichar a Lucas Cepeda

En España aseguran que encaja en el proyecto de Cristián Bragarnik

Su polivalencia y proyección deportiva juegan a favor

La oferta rondaría los 4 millones

Blanco y Negro define su futuro en una reunión clave

