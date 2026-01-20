Lo que hasta hace unas semanas era solo un anuncio proyectado para el año 2026, hoy ya es una realidad en “La Ruca”. Colo Colo dio el vamos a los trabajos en el perímetro del estadio para implementar la tan esperada modernización de sus ingresos.

El plan de seguridad, que busca cambiar radicalmente la experiencia del hincha y blindar el recinto de Macul, pasó del papel a la ejecución. Los antiguos accesos comienzan a ser intervenidos para dar paso a la tecnología de punta que promete terminar con las aglomeraciones y mejorar el control en los partidos de alta convocatoria.

🏗️ Los detalles de los nuevos accesos biométricos en el Monumental

El verano para Colo Colo no solo ha sido la pretemporada. Según pudo averiguar Al Aire Libre, las obras se encuentran en marcha para ejecutar la mayor renovación tecnológica en la historia del estadio. El proyecto es ambicioso y masivo: contempla la instalación de nada menos que 136 torniquetes de estándar mundial en los distintos sectores del Monumental, los cuales reemplazarán a las antiguas estructuras que solían colapsar ante la alta demanda.

Esta fase de construcción materializa el anuncio realizado por Blanco y Negro en diciembre pasado. La intervención física en los pórticos busca no solo modernizar la estética, sino preparar el terreno para un flujo de ingreso mucho más rápido y seguro. Se estima que, una vez operativos, estos 136 puntos de control permitirán terminar con el caos que los fanáticos debían soportar en las avenidas Marathon, Exequiel Fernández y Departamental, atacando uno de los principales problemas operativos de la “Familia Alba”.

Imagenes de las obras /Al Aire Libre

👁️ ¿Cómo funcionará el acceso biométrico en el Monumental?

Más allá de los totem nuevos, la gran revolución es el software. Tal como se detalló en el lanzamiento del plan, los nuevos torniquetes contarán con tecnología de reconocimiento facial y dactilar. Esto significa que la entrada (ticket) quedará vinculada intransferiblemente a la identidad biométrica del asistente, haciendo casi imposible la falsificación de entradas o el ingreso de personas no autorizadas.

El objetivo central es elevar los estándares de seguridad al máximo nivel continental. Con este sistema, el club podrá aplicar de manera efectiva el derecho de admisión, impidiendo automáticamente el acceso a quienes tengan prohibición vigente por violencia en los estadios. Así, Colo Colo busca blindar su casa para este 2026, asegurando que quienes asistan al Monumental lo hagan en un entorno seguro y moderno.

🤳 ¿Cómo registrarse? El paso a paso obligatorio para el nuevo acceso biométrico

Para que esta tecnología funcione, el hincha tiene un rol clave y debe realizar un trámite previo. Bajo el lema “Tu cara será tu entrada”, el club habilitó el proceso de enrolamiento digital que será requisito indispensable para asistir al estadio esta temporada. El trámite es 100% online y busca generar una base de datos segura antes del debut oficial de los torniquetes.

Guía rápida para enrolarse: Los fanáticos deben ingresar al sitio oficial facialcolocolo.eleventickets.com y completar tres simples pasos:

Crear cuenta o iniciar sesión en la plataforma de tickets. Captura facial: Usar la cámara del celular para tomarse una selfie (biometría) que servirá como llave de acceso. Verificación de identidad: Subir una fotografía de la Cédula de Identidad por ambos lados para validar los datos.

Es importante destacar que este registro es único y vinculará para siempre el RUT del hincha con su rostro, permitiendo que en el futuro el ingreso sea tan rápido como mirar a la cámara, dejando atrás los tickets de papel o los códigos QR en el celular.