Colo Colo cerró su gira internacional en Uruguay con sensaciones mixtas, pero con una certeza clara puertas adentro: el plantel aún no está completo. Más allá de los amistosos y los ajustes tácticos, en Macul saben que falta una pieza clave para dar por cerrada la planificación 2026.

Y esa búsqueda ya tomó forma. Fernando Ortiz fue directo en su diagnóstico y activó gestiones concretas para sumar competencia real en una posición sensible del equipo. En ese escenario, en Blanco y Negro apareció una alternativa que toma cada vez más fuerza y que podría resolverse mediante un movimiento poco habitual en el mercado chileno: un trueque.

🔍 ¿Qué puesto quiere reforzar Fernando Ortiz en Colo Colo?

El foco del cuerpo técnico está puesto en el arco. Ortiz busca sumar competencia directa para Fernando de Paul y tener una alternativa con experiencia desde el inicio de la temporada.

Hoy, el nombre que corre con ventaja en la carpeta alba es Sebastián Pérez, actual portero de Palestino y con pasado en Universidad Católica. A sus 35 años, el “Zanahoria” es visto como una opción ideal para elevar el nivel interno del plantel.

🤝 ¿En qué consiste el trueque que prepara Colo Colo con Palestino?

La operación no sería una compra tradicional. Según reveló el periodista Christopher Brandt en ESPN, Colo Colo estaría dispuesto a ofrecer una fórmula mixta:

“Existe una fuerte chance de que Colo Colo ofrezca dinero y la cesión del joven golero Eduardo Villanueva al cuadro de colonia, para quedarse con los servicios del Zanahoria”. De concretarse, el trato incluiría un monto económico más el préstamo de Villanueva, arquero joven que pertenece al Cacique y que podría sumar minutos en Palestino.

El tema ya está en manos de la dirigencia. La definición podría llegar en cuestión de horas, ya que Blanco y Negro tiene agendada una reunión de directorio, donde se evaluará formalmente la propuesta.

Si hay acuerdo entre clubes, el ex Universidad Católica podría transformarse en refuerzo albo antes del debut en el Campeonato Nacional, fijado para el 31 de enero ante Deportes Limache.

📊 Los números de Sebastián Pérez en 2025

41 partidos en total

27 por Liga de Primera

9 por Copa Sudamericana

5 por Copa Chile

56 goles recibidos

9 vallas invictas

🧠 ¿Por qué este refuerzo es clave para Colo Colo?

La petición de Ortiz apunta a una razón simple: competencia real. Hoy, Fernando de Paul no tiene un rival directo por el puesto, y el cuerpo técnico considera clave elevar la exigencia interna en una temporada donde Colo Colo pelea en varios frentes. Más aún tras la salida de Lucas Cepeda, que liberó margen salarial y reordenó prioridades en el armado del plantel.

📰 En resumen

Colo Colo prepara un trueque en este mercado

Blanco y Negro negocia con Palestino

El refuerzo apunta a una posición clave

Fernando Ortiz exigió competencia interna

La operación se puede definir esta semana

El movimiento destrabaría el último gran ajuste del plantel 2026

