Todo parecía encaminado para que Lucas Cepeda, jugador de Colo Colo, se transformara en nuevo refuerzo del Elche CF, pero las últimas horas en Macul estuvieron marcadas por un llamado inesperado que reabrió el escenario. Mientras el jugador se preparaba para viajar a España, un club de la Primera División europea irrumpió con fuerza en la negociación.

El movimiento fue tan concreto que el propio entrenador del equipo —Campeón de la UEFA Champions League— se contactó directamente con el ex Santiago Wanderers para convencerlo de frenar su llegada al cuadro ilicitano y sumarse a su proyecto, instalando la incertidumbre hasta último minuto.

📞 ¿Quién es el técnico campeón de Champions que contactó a Cepeda?

La incógnita se despejó gracias a un reporte de ADN Deportes. El entrenador que levantó el teléfono para contactar personalmente al ex Santiago Wanderers fue nada menos que Rafael Benítez, histórico estratega español que conquistó la UEFA Champions League con el Liverpool en 2005 y que actualmente dirige al Panathinaikos de la Superliga de Grecia.

El interés del técnico era sumar a Cepeda al gigante de Atenas, intentando arrebatar un fichaje que el Elche ya tenía prácticamente encaminado. El contacto fue directo y concreto: Benítez sostuvo una conversación vía Zoom con el jugador para explicarle el rol que tendría en el equipo griego, presentándole además condiciones económicas similares a las ofrecidas desde España.

🗣️ ¿Cuál fue la respuesta de Lucas Cepeda?

Pese a la tentación de ser dirigido por una leyenda del fútbol europeo en un club con presencia en torneos internacionales, Lucas Cepeda optó por el honor. El jugador escuchó atentamente la propuesta y el proyecto deportivo que le presentó Rafael Benítez durante la llamada, pero decidió priorizar el valor de su palabra.

Según información del medio mencionado, el extremo agradeció el interés del estratega español, aunque le comunicó que su decisión de firmar por el Elche ya estaba tomada. De esta manera, optó por respetar el acuerdo que su representante y Blanco y Negro habían sellado previamente con el elenco ligado al agente Christian Bragarnik, cerrando cualquier opción de reabrir la negociación.

Con la decisión tomada y la oferta del Elche aceptada por Colo Colo, la historia de Lucas Cepeda en Macul parece llegar a su fin. La dirigencia ya cerró la operación que llevará al extremo chileno al fútbol español, marcando una etapa concluida en su carrera y abriendo una nueva en Europa. Ahora, el desafío para el Cacique será buscar un reemplazante natural en ataque, ya que la salida de un futbolista versátil y con protagonismo ofensivo deja un vacío que el cuerpo técnico y la gerencia deberían cubrir para no resentir su estructura ofensiva de cara al inicio del Campeonato Nacional.

🚨Lucas Cepeda al Elche está muy avanzado.

*️⃣Colo Colo y el club español negocian los detalles finales de una operación que, de cerrarse, será a través de una venta. pic.twitter.com/PYo38fx3fo — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 21, 2026

📊 Los números de Lucas Cepeda en Colo Colo

Antes de partir al fútbol europeo, Lucas Cepeda cerró su etapa en Colo Colo con un balance positivo: disputó 72 partidos oficiales, en los que anotó 15 goles, entregó 8 asistencias y superó los 5.100 minutos en cancha, consolidándose como una pieza habitual en el esquema albo y dejando cifras que respaldan su impacto ofensivo durante su paso por el Monumental.