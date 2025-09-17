Arturo Vidal vive de dulce y agraz en Colo Colo: el King renovó para 2026 tras cumplir los minutos que decía su contrato, pero su nivel no ha sido el mejor. De hecho, en las últimas semanas ha sido criticado por un sector de los hinchas.
No obstante, Vidal recibió un importante espaldarazo de un ídolo del club, quien consideró justa la extensión del vínculo del bicampeón de América.
👑 El ídolo de Colo Colo que le dio un espaldarazo a Vidal
Se trata de Marcelo Pablo Barticciotto, quien en su tribuna como comentarista en Radio Cooperativa, respaldó la renovación de Arturo Vidal, tomando en cuenta cómo está hecho el contrato del King.
“El pase es de él y el club, al cumplir contrato, está obligado a renovarle. Era difícil que no juegue Vidal, en especial en este Colo Colo. El otro día no entro mal, a comparación de como estaba el equipo
📋 Barticciotto analiza lo que viene para Vidal en Colo Colo
Además, expresó: “Ahora lo complicado va a ser si Ortiz lo va a considerar. Aunque en este primer partido ya dio una señal, al dejarlo como suplente”.
“Si hubiese ganado, hubiese sido una decisión que tendría respaldo. Es una decisión potente, que no ha tenido ningún entrenador que ha tenido Arturo en Chile”, sentenció.
📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?
La oportunidad para saber si Arturo Vidal vuelve a ser suplente en Colo Colo o vuelve a la titularidad será el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, cuando el Cacique reciba a Deportes Iquique en el estadio Monumental.
- 📅 Fecha: Viernes 26 de septiembre
- ⏱️ Hora: 19:00 horas.
- 🏟️ Estadio: Monumental
- 📺 TV: TNT Sports
- 📲 Streaming: HBO Max
