Arturo Vidal no trabajó en el equipo titular de Colo Colo para la Supercopa ante U de Chile: la salida del King es la primera gran sorpresa del técnico Fernando Ortiz, aunque esto no será seguro hasta que se presente la alineación este domingo.

De todas maneras, no haber entrenado como estelar parece haber molestado a Vidal, quien tomó una polémica decisión.

😱 La polémica decisión de Vidal antes de la Supercopa

Resulta que Arturo Vidal decidió no participar del Arengazo que realizaron hinchas de Colo Colo al plantel de su equipo en la previa de la Supercopa ante U de Chile, esto según informó el periodista de Radio ADN Cristian Alvarado.

Si bien su ausencia no está confirmado que haya sido por molestia con el DT, ¿Se enojó Vidal? El gesto que sorprendió antes de la Supercopa

📅 ¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Domingo 14 de septiembre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Santa Laura, Independencia

