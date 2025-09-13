En Colo Colo continúan preparando la final de la Supercopa frente a Universidad de Chile. Los albos entrenaron por última vez de cara al duelo ante los azules este sábado, donde Fernando Ortiz sigue trabajando en el equipo que saltará a la cancha del Estadio Santa Laura.

El entrenador argentino, que debutará oficialmente ante la U, ha probado diversas fórmulas a lo largo de la semana y aún no define del todo a la oncena. En medio de esa situación, se conoció la decisión que habría tomado el DT con Arturo Vidal.

😮 Fernando Ortiz toma decisión con Arturo Vidal

Si bien Arturo Vidal asomaba como titular para enfrentar a Universidad de Chile, según reveló Radio ADN, el King no entrenó con el equipo estelar este sábado y todo indica que comenzará desde la banca.

Además, Ortiz prepara otra sorpresa en la formación: Leandro Hernández, extremo que solo ha sumado 13 minutos en la temporada y que asoma como titular para la Supercopa.

🧾 La formación de Colo Colo vs U de Chile

De esta forma, según informó el citado medio, Colo Colo saltará a la cancha con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández en el mediocampo; Javier Correa en ataque.