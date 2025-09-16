Los ánimos en Colo Colo seguramente que no son los mejores tras perder la Supercopa a manos de U de Chile, una derrota que además fue contundente y exhibió las falencias del Cacique en el debut de Fernando Ortiz como director técnico.

Ahora los albos tendrán un buen tiempo para poder sacudirse de dicho tropezón y enfocarse en su regreso a las canchas por los puntos, cuando reciban a Deportes Iquique en un partido pendiente del Campeonato el próximo 26 de septiembre. Eso sí, en medio de esto en el plantel también tienen novedades y uno que conoció una noticia importantísima fue nadie menos que Arturo Vidal.

😲 Arturo Vidal seguirá ligado a Colo Colo gracias a la Supercopa

Una de las condiciones especiales de Arturo Vidal en Colo Colo es su contrato en el club, el cual posee una renovación automática en caso de cumplir ciertos requisitos como la cantidad de partidos jugados.

Pues bien, de acuerdo a lo indicado por La Tercera este martes, Vidal cumplió con los partidos requeridos por Colo Colo para ampliar su vínculo con el Popular hasta fines de 2026.

“Al momento de poner un pie en la cancha en Santa Laura, Vidal cumplió con el mínimo de partidos establecidos para sellar su continuidad”, detalla el citado medio sobre lo logrado por el Rey.

Vidal y Colo Colo seguirán vinculados hasta 2026/ © Photosport

🤔 ¿Cuál es la postura de Blanco y Negro sobre Arturo Vidal?

De todas formas, la renovación automática de Vidal en Colo Colo no pone del todo contento a Blanco y Negro por más de una razón.

Y es que en la concesionaria que rige al Cacique no están conformes con el actual nivel de Vidal en el equipo que dirige ahora el Tano Ortiz, el cual ha estado por debajo de lo que mostró en su llegada en 2024.

Otro factor que incomoda a Blanco y Negro es el sueldo que deberán seguir pagando al Rey, ya que es el salario más alto en el plantel albo, con aproximadamente 100 millones de pesos mensuales.

🔗 ¿Dónde saber más de Arturo Vidal y Colo Colo?

Puedes saber más noticias de Colo Colo y Arturo Vidal en Al Aire Libre.