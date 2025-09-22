Colo Colo enfrentará este viernes a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, pero lo hará con una importante novedad: el aforo fue reducido a 32 mil personas. La medida responde a los incidentes ocurridos en el Superclásico ante U de Chile, donde un hincha albo falleció tras caer desde el techo del recinto, según informó Cooperativa Deportes.

¡𝐏𝐑𝐎́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎!



El viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas jugaremos ante Deportes Iquique por la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫



🏟: Estadio Monumental



Presentado por @VuelaJetSMART#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/8is8jzmwt0 — Colo-Colo (@ColoColo) September 22, 2025

❓¿Por qué Colo Colo sufrió una reducción de aforo en el Monumental?

La determinación fue tomada por las autoridades de seguridad tras evaluar lo ocurrido en el último duelo como local de Colo Colo. En ese partido, disputado el 31 de agosto frente a U de Chile, se registró el trágico accidente que terminó con un hincha albo muerto en plena jornada.

La medida implica que para este compromiso, correspondiente a la fecha 23 del Campeonato Nacional, se restringirá el ingreso de público en las tribunas Galvarino y Magallanes, las que no estarán habilitadas para la venta de tickets.

📉 ¿Cuántos hinchas podrá recibir Colo Colo contra Iquique?

A diferencia del Superclásico que convocó a más de 42 mil espectadores, esta vez el Monumental tendrá un máximo de 32 mil asistentes.

Con esta reducción, la dirigencia de Blanco y Negro busca cumplir con la normativa y garantizar mayor seguridad para los fanáticos. El duelo ante Deportes Iquique está programado para este viernes a las 19:00 horas (22:00 GMT).

Ya nos enfocamos con todo en el duelo ante Deportes Iquique 🔜⚪️⚫️#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/PXAiHATTTC — Colo-Colo (@ColoColo) September 21, 2025

⚽ Colo Colo vs Deportes Iquique: lo que se juega en la tabla

Más allá de lo ocurrido fuera de la cancha, este partido es clave en lo deportivo. Colo Colo necesita sumar puntos y que su nuevo entrenador tenga una victoria ante los suyos, mientras que los Dragones quieren seguir con algo de margen para salvarse del descenso.