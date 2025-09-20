Tras la dura caída ante Universidad de Chile en la Supercopa, Colo Colo buscaba dar vuelta la página con una semana de trabajo que ayudara a encaminar el ciclo de Fernando Ortiz. Sin embargo, la planificación nuevamente tuvo un cambio que sorprendió en Macul.

El regreso a los entrenamientos estaba pactado para este sábado 20 de septiembre en el Estadio Monumental, pero el cuerpo técnico decidió otorgar un día más de descanso al plantel. Así, las prácticas recién se retomarán este domingo 21, dejando apenas tres jornadas de trabajo durante la semana.

Cambio de planificación. Colo-Colo volverá a los trabajos el domingo por la tarde para comenzar a preparar el partido ante Deportes Iquique, duelo fijado para el próximo viernes a las 19:00 hrs en el Estadio Monumental @adnradiochile — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) September 19, 2025

⚽ Cambio de planes en Colo Colo antes de enfrentar a Iquique

El encuentro frente a Deportes Iquique, que fue reprogramado tras la Supercopa, se disputará el viernes 26 de septiembre en el Monumental. Y aunque el Tano Ortiz esperaba contar con tiempo para ajustar detalles, lo cierto es que la preparación llegará con menos ritmo del esperado.

A este escenario se suman varias bajas sensibles: Esteban Pavez y Sebastián Vegas por suspensión, además de Óscar Opazo y Alexander Oroz en recuperación. Alan Saldivia también quedó fuera por su pubalgia.

🚑 El gran problema que enfrenta Ortiz

La situación más preocupante está en ofensiva. Javier Correa, quien salió lesionado del Superclásico, sufrió un desgarro en el aductor izquierdo. Desde el cuerpo médico ya adelantaron que será muy difícil que llegue al choque con los nortinos.

Con ocho partidos por delante en el torneo, Colo Colo está obligado a sumar si quiere asegurar un cupo internacional. La presión aumenta y el margen de error se achica en un momento clave de la temporada.