Colo Colo ya piensa en una reestructuración para 2026: los Albos han tenido un terrible año del Centenario y el debut del DT Fernando Ortiz no fue muy prometedor, por lo que ya se vislumbran decisiones para el próximo año.

Lo primero a fin de año será determinar si continúa Ortiz, ya que tiene una cláusula de salida si es que no clasifica a una copa internacional: además, ya hay jugadores candidatos a salir.

👉 Los jugadores de Colo Colo que pueden irse a fin de año

Según Radio ADN, Colo Colo tiene en mente contratar laterales derecho e izquierdo como primera medida, por lo que se le complica a los futbolistas que ocupan ese lugar actualmente.

Mauricio Isla, de hecho, termina contrato. Además, los otros jugadores utilizan esas plazas son resistidos, nos referimos a: Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Erick Wiemberg y Cristian Riquelme.

😱 Los futbolistas que terminan contrato en Colo Colo

Aparte de Isla, Emiliano Amor y Alexander Oroz finalizan su vínculo. También está el caso de Sebastián Vegas, quien debe volver sí o sí a Monterrey por el fin de su préstamo.

