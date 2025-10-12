Arturo Vidal nuevamente está en el centro de la polémica. Hace algunos días el volante alertó a Colo Colo tras poner en duda su continuidad para el 2026. “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor (…) Estoy feliz por la renovación, pero nada es seguro”, dijo el King.

Si bien sus dichos encendieron las alarmas, todo se acrecentó en las últimas horas, luego que el experimentado mediocampista fuera anunciado como el capitán del equipo chileno en la Kings World Cup Nations, proyecto creado por Gerard Piqué.

😱 Molestia en Colo Colo por Arturo Vidal

El evento de la Kings Legue está previsto para jugarse en Brasil entre el 3 y el 17 de enero, fecha que coincidiría con la pretemporada de Colo Colo. Por ello, la controversial decisión de Arturo Vidal no cayó para nada bien en Blanco y Negro.

“Él es libre de elegir lo que hace o no con su vida, pero no puede olvidar que su foco debe estar en Colo Colo. Hasta que no existan novedades, sigue siendo jugador del club hasta 2026”, dijo un dirigente del elenco albo a En Cancha.

Sobre la posibilidad que esto interfiera con la pretemporada del equipo, el directivo apuntó que “él ve dónde tiene el foco, pero, en esas fechas en las que se debería realizar el evento, tiene que estar trabajando con nuestro cuerpo técnico”.

📅 ¿Cuándo se juega la Kings World Cup Nations?

La Kings World Cup Nations, mundial de la Kings League, se jugará en Sao Paulo, Brasil, entre el 3 y 17 de enero del 2026. En esa fecha, Colo Colo debería estar realizando la pretemporada, lo que significaría un problema para Arturo Vidal.

