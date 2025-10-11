El nombre de Arturo Vidal vuelve a estar en el centro del debate en el fútbol chileno. El volante de Colo Colo podría estar viviendo sus últimos meses como futbolista profesional. Todo indica que su participación en la Kings League —el proyecto de Gerard Piqué que mezcla streamers, celebridades y exjugadores— podría transformarse en el paso final antes de su retiro definitivo.

❓¿Arturo Vidal dejaría Colo Colo para jugar la Kings League?

El propio Vidal reconoció hace unos meses que, pese a tener contrato hasta 2026, “no estaba seguro de seguir en el Cacique”. Los motivos, según el propio jugador, serían económicos y ligados a una eventual no clasificación a torneos internacionales.

Ahora, con la Kings World Cup Nations programada para enero en Brasil, el escenario cambia. Vidal será capitán del equipo chileno junto a Shelao, y podría optar por dejar el fútbol competitivo para dedicarse a este formato global, más relajado y con enorme impacto y alcance en redes.

“Me siento muy bien, es una maravilla ir a Brasil, espero estar allá y representar a Chile”, dijo Vidal durante el sorteo del torneo en la tranmisión de twitch.

🌎 ¿Por qué la Kings League seduce tanto a Vidal?

El formato ideado por Gerard Piqué combina espectáculo, exposición digital y cifras millonarias. En redes, un partido de la Kings League puede alcanzar los 2 millones de espectadores en vivo y un total de reproducciones que diariamente pueden superar los 40 millones a nivel planetario. Una vitrina que ningún club chileno puede ofrecer hoy.

Si Vidal se une al “circo” de Piqué, podría recaudar más que los 120 millones de pesos mensuales que Colo Colo debe pagarle por la renovación automática de su contrato. Sin los rigores del entrenamiento diario y con proyección internacional, la decisión de dejar el fútbol no suena tan lejana.

🇨🇱 Chile en la Kings World Cup Nations

El sorteo dejó al equipo chileno en el Grupo A, junto a Marruecos, Colombia y Países Bajos. La cita será en enero, y la presencia de Vidal será el gran atractivo de una competencia que promete mezclar fútbol y entretenimiento como nunca antes. Claramente, si el King se presenta en Río de Janeiro, es porque habrá colgado los botines de manera profesional.