El ambiente estaba bastante tranquilo en Colo Colo previo a su amistoso con Deportes Puerto Montt hasta esta mañana, cuando antes de emprender rumbo hacia el sur Arturo Vidal hizo declaraciones que dejaron más preocupaciones y dudas que calma en el elenco Popular.

Y es que previo al viaje hacia Puerto Montt Vidal fue consultado por su futuro con Colo Colo teniendo en cuenta que hace poco alcanzó su renovación automática en el club para 2026, pero lejos de manifestar certezas por su continuidad expresó una postura más contraria al respecto.

🫨 Vidal preocupa a Colo Colo con una contundente postura

De entrada, Vidal lanzó una declaración en un tono contundente sobre su estadía en Pedrero. “Me hubiese gustado que la renovación fuera de otra forma. Me renovaron un año más, pero no he tomado una decisión“, apuntó el Rey.

“A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Yo estoy contento, porque Colo Colo es mi casa, me gusta jugar acá y me gusta la gente, así que vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo de este año y después veremos qué es lo que viene”, añadió sobre lo mismo.

“Estoy feliz por la renovación, pero nada es seguro. Todo depende de cómo se da este año. Nunca voy a ser un estorbo para Colo Colo, al contrario, ayudaré a mi equipo, porque lo amo”, remató Vidal, manteniendo esa sensación de incertidumbre sobre si se proyecta o no con la camiseta alba.

Vidal igualmente se enfoca en la recta final de esta temporada/ © Photosport

⚽ El análisis de Vidal sobre la recta final de la temporada para los albos

También Vidal habló sobre cómo ve este tramo final de la temporada, un 2025 que estuvo lejos de cumplir las expectativas en el centenario de Colo Colo.

“Nuestro objetivo es clasificar a la Copa Libertadores. Estamos a 7 puntos del segundo (O’Higgins), todavía tenemos opciones de clasificar. Quedan 7 partidos, y si los ganamos todos, se puede dar. Sería muy malo para Colo Colo quedar fuera de una copa internacional con el equipo que tiene, con lo que se invirtió, con lo que quiere la gente, sería muy feo, un fracaso”, evaluó el Rey.

📺 ¿A qué hora y dónde ver Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. La transmisión será exclusiva por ESPN y Disney+, el único canal que transmitirá el encuentro EN VIVO.

