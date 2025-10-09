Colo Colo tropezó a mitad de esta semana al sufrir una sorpresiva derrota en su amistoso con Deportes Puerto Montt, un resultado que no estaba en los planes del técnico Fernando Ortiz y tampoco del plantel, pero más allá de ello otro tema que se mantuvo sobre la mesa tuvo que ver con la situación de Arturo Vidal.

Y es que tanto en la previa como posterior al encuentro con el elenco de los delfines Vidal dejó tambaleando su continuidad en Colo Colo para 2026, señalando ciertas condiciones que espera se cumplan para seguir defendiendo la camiseta alba. Ante ello, el propio Ortiz dejó un claro mensaje.

⚽ La contundente frase del Tano Ortiz por la incertidumbre en el futuro de Vidal

Luego de esta caída en Puerto Montt, Fernando Ortiz se refirió a la postura de Vidal y las dudas que plantó por su futuro en Colo Colo, escenario por el que el propio DT se mostró abierto.

“Arturo es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Hoy, desde mi parte, lo exprimo en todos sentidos y también sus compañeros”, señaló e entrada el Tano.

Así mismo, apuntó que: “Tendrá su opinión respecto a su futuro. Cualquier jugador lo quisiera tener y él verá si quiere hablar con el presidente. Pero yo estoy feliz de contar con él en la plantilla”.

Vidal no ha garantizado su continuidad en Colo Colo para 2026/ © Photosport

😮 ¿Qué condiciones puso Vidal para seguir en Colo Colo?

Arturo Vidal recalcó cuáles son sus intenciones de cara al futuro con Colo Colo, que en el regreso del Campeonato Nacional deberá seguir luchando por asegurar un lugar en copas internacionales para la próxima temporada.

“Lo tengo muy claro, si el próximo año Colo Colo no clasifica los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente y veremos la mejor opción, pero no es una opción que cualquier jugador la podría tomar, yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”, manifestó el Rey tras el amistoso ante los albiverdes, dejando en claro cuál es su postura al respecto.