Colo Colo no ha tenido un buen 2026, pero puede ser aún peor: esto porque Arturo Vidal puso en duda su continuidad pese a que renovó automáticamente por los minutos que ha jugado en esta temporada.

El King fue enfático en poner condiciones para su continuidad en el Cacique, algo que seguramente generará debate entre los hinchas del Cacique.

😱 Las condiciones de Arturo Vidal para continuar en Colo Colo

En diálogo con ESPN tras la derrota de Colo Colo por 2-1 ante Puerto Montt, Arturo Vidal señaló: “No es en duda, es la verdad, es la verdad, soy un jugador, soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir, por algo me vine de Europa y no me quedé en Europa jugando, podría jugar hasta los 50 años en Europa si me hubiese ido a un equipo de mitad de tabla o peleando el descenso. Me ha gustado siempre competir por ganar la Libertadores, por venir acá en el mejor equipo de Chile”.

“Lo tengo muy claro, si el próximo año Colo Colo no clasifica los objetivos, seguramente me tendré que sentar con el presidente y veremos la mejor opción, pero no es una opción que cualquier jugador la podría tomar, yo la tomo porque soy competitivo y me gusta tener a Colo Colo en lo más alto”, añadió.

Esto da a entender que Vidal no está dispuesto a quedarse si no tiene torneos internacionales el próximo año, aunque valdría una nueva explicación del King.

