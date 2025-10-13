Un episodio vergonzoso ensució las canchas del Estadio Monumental. Manley Clerveaux, el talentoso delantero haitiano de la Sub 20 de Colo Colo, se convirtió en víctima de insultos racistas durante el triunfo albo por 2-1 ante Cobresal. El joven de 19 años, quien había anotado el gol del empate y brillaba como figura del encuentro, terminó yéndose a camarines tras los insultos de algunos hinchas visitantes.​

La transmisión oficial del Cacique tuvo que proteger al juvenil. “Hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él. Prefirió no hablar porque tiene que venir a hacer las declaraciones muy cerca de la barra rival”, explicaron desde Colo Colo TV mientras condenaban enérgicamente los hechos.​

⚽ La respuesta de Colo Colo tras el escándalo

Tras la contundente condena pública de Cobresal, que manifestó su “total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas”, llegó el turno del Monumental. Los albos no se quedaron callados y emitieron un comunicado oficial a través de su cuenta de Fútbol Joven.​

“En relación con el comunicado emitido por Cobresal, Colo Colo agradece el apoyo y se suma al rechazo público a todo tipo de conducta que vulnere la dignidad de las personas”, expresaron desde Macul. La institución aprovechó de aclarar que los insultos provinieron específicamente del público presente en las tribunas, mientras que la delegación deportiva de Cobresal mantuvo absoluto respeto con todos los involucrados.​