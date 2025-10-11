Colo Colo vivió una jornada de dulce y agraz en el Estadio Monumental. El equipo Sub 20 de los albos consiguió un importante triunfo por 2-1 sobre Cobresal en una nueva jornada del fútbol formativo, pero lamentablemente un hecho ocurrido fuera de la cancha hizo que el resultado pasara a segundo plano.

Esto porque una vez finalizado el compromiso entre el Cacique y los mineros, el juvenil Manley Clerveaux sufrió insultos racistas por parte de la afición visitante que llegó hasta el recinto de Macul.

😓 Denuncian insultos racistas contra Manley Clerveaux

Manley Clerveaux fue protagonista en el triunfo de Colo Colo y se hizo presente en el marcador anotando el empate parcial. Su buen desempeño hizo que fuera elegido la figura del partido, por lo iba a ser entrevistado por la señal de Colo Colo TV.

Sin embargo, el atacante haitiano prefirió no hacerlo debido a que algunos fanáticos de Cobresal comenzaron a lanzar insultos racistas en su contra.

❌ Colo Colo intentó frenar la situación

Desde la transmisión oficial de Colo Colo TV explicaron que Manley Clerveaux “no va a participar de la entrevista porque hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él. Prefirió no hablar porque tiene que hacer la entrevista muy cerca de la barra, en una actitud que no nos queda otra que condenar”.

Tras lo ocurrido, funcionarios del Cacique se acercaron hasta la tribuna donde se encontraban los fanáticos mineros para frenar la situación y reprochar su conducta en contra del juvenil.

Tras el triunfo de Colo-Colo sub 20 contra Cobresal, la figura del partido Manley Clerveaux NO participó en la entrevista



Hubo insultos por parte de la barra de Cobresal contra el futbolista del cacique



