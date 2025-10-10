El Monumental volvió a ser escenario de otra batalla campal en Colo Colo. Este viernes, la Junta de Accionistas protagonizó un nuevo capítulo de la guerra interna que tiene al Cacique en vilo, con Aníbal Mosa como blanco de todos los dardos.

Por tercera vez consecutiva, los estados financieros 2024 de Blanco y Negro fueron rechazados por el 50,05% de los accionistas. Un golpe certero del Bloque Vial que tiene contra las cuerdas al timonel albo, quien no se quedó callado ante esta nueva embestida.

⚔️ Guerra declarada contra Mosa en Colo Colo

“Hay una guerra declarada contra mi persona”, disparó sin filtro el presidente de Blanco y Negro tras la votación. Las palabras de Mosa reflejan la tensión que se vive en Pedrero, donde cada junta se convierte en un ring de boxeo político.

El mandamás albo no se guardó nada y apuntó directo al corazón del conflicto: “Es el camino equivocado, la mayoría de los colocolinos se han hecho una opinión sobre esta situación”.

Rechazados los estados financieros de BYN por tercera vez. Hubo un 50,05 % de los accionistas que optó por el rechazo. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/Q1gRxSh6lW — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) October 10, 2025

🎯 El contraataque de Mosa

Lejos de achicarse, Mosa contraatacó con todo. “Si hubiese algo irregular, la CMF inmediatamente habría tomado cartas en el asunto”, lanzó, defendiendo la transparencia de su gestión ante las acusaciones veladas.

El dirigente fue más allá y denunció que detrás de esta maniobra están “los accionistas mayoritarios” que “mandan a sus delfines a que den este tipo de peleas sucias“. Una acusación directa que eleva la temperatura en una institución que no encuentra paz.

Los documentos ahora quedan en manos de la CMF, que definirá el futuro de esta guerra que se viene desatando desde principio de año.