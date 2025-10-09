Después de la derrota contra Deportes Puerto Montt, Colo Colo dejó atrás la caída en el sur con la mirada puesta en la recta final del Campeonato Nacional. Con el título ya fuera de alcance, el Cacique se aferra a la ilusión de clasificar a una copa internacional bajo el mando de Fernando Ortiz.

Tras el partido, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa se encargó de calmar rumores sobre una supuesta “lista de cortados” que incluso habría colocado en la cuerda floja a referentes históricos como Arturo Vidal. En zona mixta, el mandamás de la concesionaria subrayó que los detalles quedan para el análisis tras el partido contra Audax Italiano, el 7 de diciembre.

📝¿Qué pasa con la lista de cortados en Colo Colo?

Mosa calificó de “informaciones incorrectas” las versiones que circulan sobre salidas inminentes de figuras como Sebastián Vegas, Mauricio Isla o Salomón Rodríguez. “No hemos conversado con nadie. El análisis lo haremos a fin de año”, enfatizó, dejando en suspenso el futuro de quienes han marcado épocas en el club.

Entre los nombres que suenan con fuerza para salir aparecen también los de Emiliano Amor y Óscar Opazo, además de los juveniles Bruno Gutiérrez y Alexander Oroz. La incertidumbre no solo afecta al plantel: si no se logra el ansiado cupo a la Copa Libertadores o Sudamericana, se pondrá en jaque el presupuesto y la planificación de la temporada 2026.

Mosa y Arturo Vidal / ©Photosport.

🔍 El objetivo sigue siendo la Libertadores

Más allá de la lista, Mosa reafirmó la prioridad de asegurar un boleto internacional. “Tengo confianza de que classificaremos; esperamos que sea a la Libertadores. Ha sido un año accidentado y queremos revancha en el continente”, comentó el timonel albo tras el compromiso en Chinquihue.

Con siete finales por delante, el Colo Colo se juega, no solo la obligación de clasificar a una copa internacional, sino que también la viabilidad económica y deportiva de su proyecto. La definición sobre renovaciones y posibles bajas quedará condicionada a la clasificación, decisión que, lejos de aclarar el panorama, alimenta la expectativa de la afición de entre 25 y 50 años, siempre al filo de la esperanza.