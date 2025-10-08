Colo Colo dejó dudas en uno de sus amistosos en medio de la paralización del Campeonato Nacional: los Albos cayeron por 2-1 ante Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue y no mostró una buena cara.
El Cacique de Fernando Ortiz no convence de cara al duelo ante el puntero Coquimbo Unido en el regreso de la Liga de Primera, aunque como es un partido amistoso, evidentemente no se puede realizar un análisis concluyente.
⚽ Los goles de Colo Colo vs Puerto Montt
En el primer tiempo abrió la cuenta Colo Colo: Cristian Riquelme aprovechó una mala salida del portero rival y marcó en los últimos minutos de la fracción inicial.
¡COLO COLO ABRIÓ LA CUENTA!
El Cacique se adelantó en el marcador ante Deportes Puerto Montt con un gol de buena factura de Cristián Riquelme, tras gran pase largo de Eduardo Villanueva. pic.twitter.com/6JdGZEhlSq
En el complemento llegó la remontada de Puerto Montt: Giovanni Bustos (67’) y José Cárdenas (78’) se valieron de gruesos errores del portero Eduardo Villanueva y anotaron los tantos del triunfo para los Delfines.
¡OTRO ERROR DE VILLANUEVA Y SE ADELANTA PUERTO MONTT!
A poco más de 10 minutos para el final, el cuadro local se puso en ventaja tras un nuevo error de Eduardo Villanueva, quien no pudo contener un remate de José Cárdenas. pic.twitter.com/LkB8JFpgKz
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?
Colo Colo visita al puntero Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
