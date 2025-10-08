Colo Colo dejó dudas en uno de sus amistosos en medio de la paralización del Campeonato Nacional: los Albos cayeron por 2-1 ante Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue y no mostró una buena cara.

El Cacique de Fernando Ortiz no convence de cara al duelo ante el puntero Coquimbo Unido en el regreso de la Liga de Primera, aunque como es un partido amistoso, evidentemente no se puede realizar un análisis concluyente.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Puerto Montt

En el primer tiempo abrió la cuenta Colo Colo: Cristian Riquelme aprovechó una mala salida del portero rival y marcó en los últimos minutos de la fracción inicial.

En el complemento llegó la remontada de Puerto Montt: Giovanni Bustos (67’) y José Cárdenas (78’) se valieron de gruesos errores del portero Eduardo Villanueva y anotaron los tantos del triunfo para los Delfines.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo visita al puntero Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

