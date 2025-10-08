Cristian Riquelme tuvo su bautismo de gol en Colo Colo: el futbolista formado en Everton marcó en el duelo amistoso ante Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue.
El jugador que ha hecho buena parte de su carrera como lateral, esta vez fue alineado como extremo por el entrenador Fernando Ortiz, lo que permitió que pudiera marcar el gol.
El Cacique se adelantó en el marcador ante Deportes Puerto Montt con un gol de buena factura de Cristián Riquelme, tras gran pase largo de Eduardo Villanueva. pic.twitter.com/6JdGZEhlSq
❌ Mala temporada de Cristian Riquelme en Colo Colo
Cristian Riquelme fue llevado a Colo Colo a mediados de 2024 para cumplir con la regla Sub 21: No obstante, tuvo poca continuidad el año pasado y este 2025 casi nula, ya que solo ha jugado un partido.
Esto puede ayudar a la confianza, aunque debemos esperar para saber si Fernando Ortiz seguirá confiando en él en partidos oficiales.
