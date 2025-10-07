Tras una temporada lejos de lo esperado, en Colo Colo ya proyectan lo que será el 2026. Los albos, que aún luchan por conseguir un cupo a un torneo internacional, ya trabajan en la conformación del plantel para el próximo año.

Por ello, se espera que salgan varios jugadores para hacer una limpieza en la plantilla. En ese sentido, uno de los apuntados para dejar el Estadio Monumental es Mauricio Isla, puesto que su contrato termina a fin de año y no estaría en los planes renovar su vínculo.

😮 La postura de Mauricio Isla sobre su posible salida de Colo Colo

El Huaso fue titular indiscutido durante el ciclo de Jorge Almirón y con el arribo de Fernando Ortiz a la banca no ha salido del equipo estelar. Por ello, su posible salida sorprende a más de alguno.

Sin embargo, mientras la postura de Blanco y Negro es desprenderse del bicampeón de América con La Roja, el futbolista tiene una visión completamente diferente.

Según reveló En Cancha, el jugador quiere extender su vínculo con el club y si bien es consciente que no depende de él, está dispuesto a escuchar ofertas para seguir ligado a Colo Colo.

⚽ Mauricio Isla desea continuar en Colo Colo

Desde el entorno del jugador aclararon al citado medio que “Mauricio está enfocado en conseguir la clasificación a copas internacionales, todavía no piensa en su futuro”.

“Sin embargo, desde que se activó la renovación automática en junio, su deseo es continuar ligado a Colo Colo. Está feliz en el equipo”, completaron.

🔗 Sigue todas las novedades de Colo Colo en Al Aire Libre.