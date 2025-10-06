La temporada 2025 entra en tierra derecha y Colo Colo, mientras intenta amarrar un cupo internacional, ya trabaja puertas adentro en su plantel para 2026. La gerencia deportiva evalúa refuerzos y, en paralelo, afina una lista de jugadores prescindibles que no solo incluye juveniles, sino también nombres de peso.

De acuerdo a información revelada por DaleAlbo, esta nómina marcaría un antes y un después en el vestuario albo: algunos referentes podrían salir pese a tener contrato vigente. La decisión final dependerá del cierre de campaña y de las negociaciones que encabece Blanco y Negro.

⚽ ¿Quiénes son los jugadores que podrían salir de Colo Colo en 2026?

Aunque la lista no es definitiva, sorprende la presencia de futbolistas consolidados. Entre los que están en evaluación o directamente en la lista de prescindibles aparecen:

Esteban Pavez

Emiliano Amor

Mauricio Isla

Sebastián Vegas

Salomón Rodríguez

Daniel Gutiérrez

Bruno Gutiérrez

Cristián Riquelme

🔎 ¿Qué otros nombres del plantel de Colo Colo están bajo evaluación para 2026?

No solo hay jugadores con salida probable. Según la misma fuente, el club también evalúa la continuidad de:

Claudio Aquino

Marcos Bolados

Alexander Oroz

Óscar Opazo

Estos casos podrían resolverse con préstamos o negociaciones para rescindir contrato.

📊 ¿Qué pasará con Colo Colo si no clasifica a copas internacionales?

La clasificación a copas internacionales será clave. Si el equipo falla, Blanco y Negro buscará renovar el plantel con piezas jóvenes y liberar presupuesto. Incluso jugadores con contrato vigente —como Esteban Pavez— podrían salir si las partes llegan a acuerdo.

📅 ¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío oficial del Cacique será el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas, visitando al líder Coquimbo Unido, que encabeza la tabla con 56 puntos y llega con un registro arrollador de 17 victorias, 5 empates y solo 1 derrota.

Hasta entonces, Colo Colo seguirá jugando amistosos para mantener el ritmo y llegar con ventaja física al puerto pirata, donde necesita sumar para seguir soñando con un cupo internacional.

📣 Revisa en Al Aire Libre las últimas noticias del Cacique, las conversaciones por refuerzos, y el minuto a minuto de su recta final 2025.